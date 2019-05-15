В Україну йде справжня літня спека: синоптик розповіла, де пройдуть зливи з грозами

Незважаючи на те, що дощі з грозами у середу в Україні ще будуть, в той же час стовпчики термометрів піднімуться до позначок справжньої літньої спеки.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"15 травня на Сході і на Півдні стовпчики термометрів можуть досягти + 24 + 28 градусів. А це вже - літо", - написала синоптик.

За її словами, на решті території України очікується комфортна температура повітря протягом дня + 20 + 25 градусів. На Заході - трохи свіжіше, але також тепло, + 17 + 23 градуси.

У середу дощі з грозами найбільш вірогідні в західних областях, а також на півночі України. Дощі очікуються від невеликих до короткочасних злив, тому парасольки будуть актуальним предметом в найближчі дні. Однак на Сході, в Центрі і на Півдні світитиме сонце і буде сухо. Тільки локальні дощі можуть зачепити Вінницьку та Одеську області.

У Києві в середу місцями дощі, грози. В столиці очікується тепла погода, вдень до + 22 + 24 градусів.

"Трохи дивують нарікання на дощі - адже це травень, який поливає навколишнє середовище і робить повітря таким божественно ароматним, що потім можна буде все літо згадувати", - написала синоптик.

Карта: Наталя Діденко/Facebook

Нагадаємо, раніше синоптик прогнозувала, що 15 травня в Україну зайде антициклон, який принесе суху сонячну погоду.