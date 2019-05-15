підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.6 28.35
˟
  • Головна
  • Новини
  • Життя
  • В Україну йде справжня літня спека: синоптик розповіла, де пройдуть зливи з грозами
15 травня 2019, середа, 06:00 84 Карта
Життя 2019-08-15T04:10:40+03:00
Українські Новини
В Україну йде справжня літня спека: синоптик розповіла, де пройдуть зливи з грозами

В Україну йде справжня літня спека: синоптик розповіла, де пройдуть зливи з грозами

Спека. Фото: Pavon.kz
Спека. Фото: Pavon.kz

Незважаючи на те, що дощі з грозами у середу в Україні ще будуть, в той же час стовпчики термометрів піднімуться до позначок справжньої літньої спеки.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"15 травня на Сході і на Півдні стовпчики термометрів можуть досягти + 24 + 28 градусів. А це вже - літо", - написала синоптик.

За її словами, на решті території України очікується комфортна температура повітря протягом дня + 20 + 25 градусів. На Заході - трохи свіжіше, але також тепло, + 17 + 23 градуси.

У середу дощі з грозами найбільш вірогідні в західних областях, а також на півночі України. Дощі очікуються від невеликих до короткочасних злив, тому парасольки будуть актуальним предметом в найближчі дні. Однак на Сході, в Центрі і на Півдні світитиме сонце і буде сухо. Тільки локальні дощі можуть зачепити Вінницьку та Одеську області.

У Києві в середу місцями дощі, грози. В столиці очікується тепла погода, вдень до + 22 + 24 градусів.

"Трохи дивують нарікання на дощі - адже це травень, який поливає навколишнє середовище і робить повітря таким божественно ароматним, що потім можна буде все літо згадувати", - написала синоптик.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталя Діденко/Facebook

Нагадаємо, раніше синоптик прогнозувала, що 15 травня в Україну зайде антициклон, який принесе суху сонячну погоду.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Україні погода в Києві Наталка Діденко літо 2019

Архів
Новини
Фармпромисловість стала драйвером зростання економіки, - ЗМІ 16:01
Регбісти Ярославського завоювали Кубок України 15:55
Валюта стабілізувалася: експерт розповів, що буде з курсом долара в кінці літа 15:38
ДТП під Києвом. Фото:
На трасі Київ-Одеса сталася ДТП: 7-річна дитина померла на місці 15:36
У кабінеті пов'язаної зі справою Ситника заступника генпрокурора знайшли прослуховуючий пристрій 15:16
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Регбісти Ярославського завоювали Кубок України 15:55
Формула "Роттердам+" визначала верхню межу ціни вугілля й стримувала зростання цін, - Трохимець 12:55
"Укрлендфармінг" інвестував близько $1 млн в очисні системи елеваторів 12:21
У Києві викрили групу лікарів у корупційній "схемі" видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих 13:11 Фото
більше новин
Біньямін і Сара Нетаньяху перед вильотом в Київ. Фото:vesty.co.il
Дружина Нетаньяху по дорозі в Київ влаштувала скандал в літаку і кинула на землю хліб-сіль 08:49
Річард Вільямс. Фото:.Вікіпедія
Помер аніматор культових фільмів Річард Вільямс: найвідоміші роботи художника 11:36
Прем'єр Ізраїлю обговорить із Зеленським пенсійну угоду 22:21
Відстрочка штрафів стане останньою: у Зеленського розповіли про плани щодо боротьби з "євробляхами" 22:59
Зебру, що втекла з екопарку Харкова, шукають з кіньми і квадрокоптером 23:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok