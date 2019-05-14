Завтра в Україну прийде 28-градусна спека

15 травня погода в Києві буде хмарною з проясненнями, короткочасний дощ, вітер південно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України хмарно, дощі, місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +16...+22 градуси.\r\nУ Карпатах дощі, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +15...+20 градусів.\r\nУ Моршині дощі, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +15...+17 градусів.\r\nУ Трускавці дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +15...+17 градусів.\r\nУ Сваляві дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +18...+20 градусів.\r\nНа півночі України хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +19...+25 градусів.\r\nУ центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +20...+26 градусів.\r\nНа сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +23...+28 градусів.\r\nНа півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +20...+27 градусів.\r\nУ Криму невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +20...+25 градусів.\r\nУ Ялті без опадів.\r\nТемпература вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, українців попередили про грози по всій країні.\r\nТим часом, 14 травня, у вівторок, в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.