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14 травня 2019, вівторок, 14:30 18
Життя 2019-05-14T14:36:47+03:00
Українські Новини
Завтра в Україну прийде 28-градусна спека

Завтра в Україну прийде 28-градусна спека

Весна, квіти. Фото: pixabay
Весна, квіти. Фото: pixabay

15 травня погода в Києві буде хмарною з проясненнями, короткочасний дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +22...+24 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, дощі, місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +16...+22 градуси.

У Карпатах дощі, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +15...+20 градусів.

У Моршині дощі, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +15...+17 градусів.

У Трускавці дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +15...+17 градусів.

У Сваляві дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +18...+20 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +19...+25 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +20...+26 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +23...+28 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +20...+27 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Ялті без опадів.

Температура вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, українців попередили про грози по всій країні.

Тим часом, 14 травня, у вівторок, в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.

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