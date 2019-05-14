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14 травня 2019, вівторок, 14:18 13
Верховна Рада і партії 2019-05-14T14:23:22+03:00
Українські Новини
Парубій лякає "гнівом українського народу" у разі ревізії або скасування закону про мову

Парубій лякає "гнівом українського народу" у разі ревізії або скасування закону про мову

Голова Верховної Ради Андрій Парубій на засіданні парламенту застеріг від спроб скасувати закон про забезпечення функціонування української мови як державної, який сьогодні був ним підписаний.

Про це він заявив після підписання закону, передають Українські Новини.

"Я хочу попередити всіх тих, хто сьогодні думає, що політична кон'юнктура змінилася, які вже сьогодні планують реванші, погрожують нам з вами скасуванням цього закону. Послухайте мене уважно всі ті, хто думають, що це буде можливо. Як тільки ви торкнетеся і спробуєте зробити ревізію або скасування закону про мову, або декомунізації або питання церкви, ви відчуєте весь гнів українського народу і могутню волю українського народу", - сказав спікер ВР.

Парубій зазначив, що Рада показала злагоджену роботу при розгляді закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", і подякував депутатів і громадських активістів.

Як повідомляли Українські Новини, з'явився список депутатів, які проголосували за мовний закон і проти.

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