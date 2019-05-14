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14 травня 2019, вівторок, 13:13 73
Силові структури 2019-05-14T14:30:03+03:00
Українські Новини
НАБУ готує підозру екс-командувачу Нацгвардією, - джерело

НАБУ готує підозру екс-командувачу Нацгвардією, - джерело

Юрій Аллеров. Фото: ngu.gov.ua
Юрій Аллеров. Фото: ngu.gov.ua

Національне антикорупційне бюро готує підозру колишньому командувачу Національної гвардії Юрію Аллерову.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Йому (Аллерову) готується підозра", - сказав він.

З його слів, підозра готується за статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Співрозмовник додав, що внаслідок протиправних дій при будівництві житла для Нацгвардії було завдано збитків державі на 80 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 7 травня Президент Петро Порошенко звільнив Юрія Аллерова з посади командуючого Національною гвардією України.

14 травня НАБУ проводить обшуки в будинках Національної гвардії та будівельної корпорації "Укрбуд девелоупмент" у справі про будівництво житла військовим.

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