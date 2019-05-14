НАБУ готує підозру екс-командувачу Нацгвардією, - джерело

Національне антикорупційне бюро готує підозру колишньому командувачу Національної гвардії Юрію Аллерову.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах."Йому (Аллерову) готується підозра", - сказав він.\r\nЗ його слів, підозра готується за статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.\r\nСпіврозмовник додав, що внаслідок протиправних дій при будівництві житла для Нацгвардії було завдано збитків державі на 80 млн гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 7 травня Президент Петро Порошенко звільнив Юрія Аллерова з посади командуючого Національною гвардією України.\r\n14 травня НАБУ проводить обшуки в будинках Національної гвардії та будівельної корпорації "Укрбуд девелоупмент" у справі про будівництво житла військовим.