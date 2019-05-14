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  • Знову ляп: в передостанній серії "Ігри престолів" у Джеймі Ланністера виросла нова рука
14 травня 2019, вівторок, 12:36 7
Життя 2019-05-14T15:00:05+03:00
Українські Новини
Знову ляп: в передостанній серії "Ігри престолів" у Джеймі Ланністера виросла нова рука

Знову ляп: в передостанній серії "Ігри престолів" у Джеймі Ланністера виросла нова рука

Джеймі Ланністер з
Джеймі Ланністер з "золотим" протезом. Фото: HBO

В популярному серіалі "Гра престолів" виявили ляп в промокадрі восьмого сезону. Про це повідомляє TMZ.

На опублікованому промокадре 5 серії 8 сезону видно, як Джеймі Ланністер обіймає Серсею. При цьому на спині героїні виразно видно його права рука, тоді як за сюжетом її відрубали ще в третьому сезоні.

Протягом усіх наступних серій цей персонаж ходить з золотим протезом.

Джеймі Ланністер зДжеймі Ланністер з двома руками. Фото: HBO

Фанати висміяли черговий киноляп, а деякі розкритикували компанію HBO за неакуратність під час зйомок.

Нагадаємо, HBO пояснив стакан з Starbucks у Дейенеріс останній серії "Ігри престолів", а соцмережі сміються над кіноляпом.

Раніше HBO показав першу серію заключного сезону "Гри престолів" і соцмережі "захопили" нові меми про серіалі.

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