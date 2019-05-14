НАБУ проводить обшуки в Нацгвардії і "Укрбуді" у справі про будівництво житла військовим

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в будинках Національної гвардії та будівельної корпорації "Укрбуд девелоупмент" у справі про будівництво житла військовим.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Обшуки у справі про будівництво житла для Нацгвардії", - сказав він.

У цілому у справі проводиться близько 20 обшуків.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ провело обшуки в Агентстві по розшуку активів

Раніше НАБУ вилучило документи КВЦ "Парковий" і "Межигір'я" в ході обшуку в АРМА.