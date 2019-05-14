САП дозволила екс-депутатові Ради Крючкову тимчасово виїхати в Німеччину

Спеціалізована антикорупційна прокуратура дозволила колишньому депутату Верховної Ради, екс-голові правління ПРАТ "Холдингова компанія "Энергомережа" Дмитру Крючкову тимчасово відвідати Німеччину.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник відомства.\r\n"Дали тимчасовий дозвіл на виїзд до Німеччини", - сказав він.\r\nЗа його словами, дозвіл діє 10 днів.\r\nНа цей час, з нього зняли електронний браслет контролю і повернули закордонний паспорт.\r\nСпіврозмовник повідомив, що поїздка Крючкова в Німеччину пов'язана з сімейними обставинами.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Крючкова наділи електронний браслет.\r\nРаніше Крючков вийшов з СІЗО під заставу 7 млн гривень.\r\nРаніше, навесні 2018 року Крючков був затриманий в Німеччині за запитом України, однак потім був відпущений під заставу, незважаючи на вимоги НАБУ і САП про його екстрадицію в Україну.