САП дозволила екс-депутатові Ради Крючкову тимчасово виїхати в Німеччину

Спеціалізована антикорупційна прокуратура дозволила колишньому депутату Верховної Ради, екс-голові правління ПРАТ "Холдингова компанія "Энергомережа" Дмитру Крючкову тимчасово відвідати Німеччину.

Про це Українським Новинам повідомив представник відомства.

"Дали тимчасовий дозвіл на виїзд до Німеччини", - сказав він.

За його словами, дозвіл діє 10 днів.

На цей час, з нього зняли електронний браслет контролю і повернули закордонний паспорт.

Співрозмовник повідомив, що поїздка Крючкова в Німеччину пов'язана з сімейними обставинами.

Як повідомляли Українські Новини, на Крючкова наділи електронний браслет.

Раніше Крючков вийшов з СІЗО під заставу 7 млн гривень.

Раніше, навесні 2018 року Крючков був затриманий в Німеччині за запитом України, однак потім був відпущений під заставу, незважаючи на вимоги НАБУ і САП про його екстрадицію в Україну.