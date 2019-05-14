Рада проголосує дату інавгурації Зеленського післязавтра

Комітет Верховної Ради з питань регламенту й організації роботи не має наміру розглядати проекти постанов про призначення інавгурації Президента (№10270 і альтернативні) на невідкладному засіданні у вівторок.

Про це депутат, член комітету парламенту з питань правової політики і правосуддя Валерій Писаренко (депутатська група "Партія "Відродження") повідомив на засіданні парламенту, передають Українські Новини.

"Чомусь комітет екстрено збирається розглядати постанови про закони про мову, закон про електроенергетику, при цьому питання інавгурації відкладають аж на середу, аби провести в четвер", - сказав він.

Писаренко виступив за розгляд регламентним комітетом проектів постанов про дату інавгурації і голосування за них у вівторок.

Парламентарій зазначив, що "Відродження" підтримує проведення інавгурації 19 травня і не вважає траурний день причиною відмови в проведенні інавгурації, оскільки в День пам'яті жертв політрепресій у Києві заплановано концерти та фестивалі.

Перший заступник голови регламентного комітету Павло Пинзеник (фракція "Народний фронт") підтвердив журналістам в кулуарах, що комітет не розглядатиме проекти постанов у вівторок.

"Я буду пропонувати комітету провести чергове засідання комітету завтра, в середу, як це заплановано за планом нашої роботи. До того часу я сподіваюся нам надійдуть останні 2 постанови, які зареєстровані. Сподіваюся, що станом на завтра вони будуть останніми, і ми зможемо розглянути їх усі і дати висновок у межах бачення нашого комітету", - сказав Пинзеник.

Депутат підкреслив, що орган оцінить документи на відповідність закону і на основі цього показника вибере, які рекомендувати до прийняття Раді.

Як повідомляли Українські Новини, у Зеленського пояснили, чому хочуть провести інавгурацію саме 19 травня.

Тим часом, біля Ради близько 150 активістів вимагають призначення інавгурації Зеленського на 19 травня.