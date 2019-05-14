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14 травня 2019, вівторок, 11:05 14
Економіка 2019-05-14T12:15:02+03:00
Українські Новини
Курс рубля в Києві підвищився на 4 копійки

Курс рубля в Києві підвищився на 4 копійки

У вівторок, 14 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 13 травня збільшився на 4 копійки і склав 3,60 гривні за 10 рублів. У той же час курс продажу впав на 3 копійки і склав 4,13 гривень за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 8 травня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,60 4,13
Максимальний 4,00 5,00
Мінімальний 2,50 3,99

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс долара впав на 6 копійок.

Тим часом, офіційний курс гривні знову перейшов до зростання.

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