Курс рубля в Києві підвищився на 4 копійки

У вівторок, 14 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 13 травня збільшився на 4 копійки і склав 3,60 гривні за 10 рублів. У той же час курс продажу впав на 3 копійки і склав 4,13 гривень за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 8 травня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,60 4,13 Максимальний 4,00 5,00 Мінімальний 2,50 3,99

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс долара впав на 6 копійок.

Тим часом, офіційний курс гривні знову перейшов до зростання.