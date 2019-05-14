Курс рубля в Києві підвищився на 4 копійки

У вівторок, 14 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 13 травня збільшився на 4 копійки і склав 3,60 гривні за 10 рублів. У той же час курс продажу впав на 3 копійки і склав 4,13 гривень за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс рубля в київських обмінниках на 8 травня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,60\r\n4,13\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n3,99\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вівторок курс долара впав на 6 копійок.\r\nТим часом, офіційний курс гривні знову перейшов до зростання.