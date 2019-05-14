Невідомий повідомив про замінування 4 готелів та школи у Львові від імені "poroshenko7"

Невідомий 14 травня повідомив про замінування 4 готелів та школи у Львові. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передають Українські Новини.\r\nВідповідна інформація надійшла в поліцію на електронну пошту.\r\nГотелі знаходяться на вул. Городоцькій, Тершаковців, Князя Святослава і на пр. Чорновола.\r\nТакож надійшла інформація про замінування середньої школи N93 на вул. Кос-Анатольського.\r\nНа місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.\r\nЗазначається, що повідомлення про замінування надійшло з електронної скриньки poroshenko7@protonmail.com.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Львівщині школяр повідомив про мінування школи в день контрольної і знищив телефон.