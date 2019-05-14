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14 травня 2019, вівторок, 11:11 29
Події 2019-05-14T11:45:01+03:00
Українські Новини
Невідомий повідомив про замінування 4 готелів та школи у Львові від імені "poroshenko7"

Невідомий повідомив про замінування 4 готелів та школи у Львові від імені "poroshenko7"

Невідомий 14 травня повідомив про замінування 4 готелів та школи у Львові. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передають Українські Новини.

Відповідна інформація надійшла в поліцію на електронну пошту.

Готелі знаходяться на вул. Городоцькій, Тершаковців, Князя Святослава і на пр. Чорновола.

Також надійшла інформація про замінування середньої школи N93 на вул. Кос-Анатольського.

На місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.

Зазначається, що повідомлення про замінування надійшло з електронної скриньки poroshenko7@protonmail.com.

Як повідомляли Українські Новини, на Львівщині школяр повідомив про мінування школи в день контрольної і знищив телефон.

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