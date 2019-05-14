У вівторок курс долара впав на 6 копійок

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 травня на 5,69 коп. до 26,3831 UAH\/USD, курс купівлі - на 6,37 коп. до 26,0634 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 3,84 коп. до 29,1753 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 4,56 коп. до 29,6856 UAH\/EUR.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,0634\r\n26,3831\r\n29,1753\r\n29,6856\r\n3,56\r\n4,16\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,1500\r\n26,9000\r\n29,3500\r\n29,9000\r\n3,90\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,8500\r\n26,2500\r\n28,9500\r\n29,5000\r\n2,50\r\n3,99\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, офіційний курс гривні знову перейшов до зростання.\r\nТим часом, у квітні грошова база зросла до 437 млрд гривень.