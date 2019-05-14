У вівторок курс долара впав на 6 копійок

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 травня на 5,69 коп. до 26,3831 UAH/USD, курс купівлі - на 6,37 коп. до 26,0634 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 3,84 коп. до 29,1753 UAH/EUR, курс продажу знизився на 4,56 коп. до 29,6856 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти: Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,0634 26,3831 29,1753 29,6856 3,56 4,16 Максимальний 26,1500 26,9000 29,3500 29,9000 3,90 5,00 Мінімальний 25,8500 26,2500 28,9500 29,5000 2,50 3,99

Як повідомляли Українські Новини, офіційний курс гривні знову перейшов до зростання.

Тим часом, у квітні грошова база зросла до 437 млрд гривень.