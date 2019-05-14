Чисті міжнародні резерви з початку року зросли на 330 млн доларів

Чисті міжнародні резерви НБУ в квітні скоротилися на 0,5% з 9,993 млрд доларів до 9,943 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

З початку року чисті резерви зросли на 3,1% з 9,644 млрд доларів.

Офіційні резервні активи НБУ в квітні скоротилися на 0,5% з 20,633 млрд доларів до 20,524 млрд доларів.

З початку року вони скоротилися на 1,4% з 20,82 млрд доларів.

При цьому валові резервні зобов'язання в квітні скоротилися на 0,5% з 10,640 млрд доларів до 10,581 млрд доларів, з початку року вони скоротилися на 5,3% з 11,176 млрд доларів, а в 2018 році - скоротилися на 7,9%.

Як повідомляли Українські Новини, міжнародні резерви вперше за 5 років перевищили позначку в 20 млрд доларів.

У лютому міжнародні резерви скоротилися на 2,9% до 20,2 млрд доларів, у порівнянні з міжнародними резервами в січні.

За підсумками 2018 міжнародні резерви України зросли на 10,6% і на 1 січня 2019 склали 20,8 млрд доларів (в еквіваленті).

Тим часом, Національний банк поліпшив прогноз міжнародних резервів в 2019 році з 20,6 млрд доларів до 21,2 млрд доларів.