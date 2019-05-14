підписатися на розсилку
26.1 26.4
29.05 29.75
˟
14 травня 2019, вівторок, 10:28 12
Економіка 2019-05-14T11:45:02+03:00
Українські Новини
Чисті міжнародні резерви з початку року зросли на 330 млн доларів

Чисті міжнародні резерви з початку року зросли на 330 млн доларів

Чисті міжнародні резерви НБУ в квітні скоротилися на 0,5% з 9,993 млрд доларів до 9,943 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

З початку року чисті резерви зросли на 3,1% з 9,644 млрд доларів.

Офіційні резервні активи НБУ в квітні скоротилися на 0,5% з 20,633 млрд доларів до 20,524 млрд доларів.

З початку року вони скоротилися на 1,4% з 20,82 млрд доларів.

При цьому валові резервні зобов'язання в квітні скоротилися на 0,5% з 10,640 млрд доларів до 10,581 млрд доларів, з початку року вони скоротилися на 5,3% з 11,176 млрд доларів, а в 2018 році - скоротилися на 7,9%.

Як повідомляли Українські Новини, міжнародні резерви вперше за 5 років перевищили позначку в 20 млрд доларів.

У лютому міжнародні резерви скоротилися на 2,9% до 20,2 млрд доларів, у порівнянні з міжнародними резервами в січні.

За підсумками 2018 міжнародні резерви України зросли на 10,6% і на 1 січня 2019 склали 20,8 млрд доларів (в еквіваленті).

Тим часом, Національний банк поліпшив прогноз міжнародних резервів в 2019 році з 20,6 млрд доларів до 21,2 млрд доларів.

Більше новин про: НБУ Міжнародні резерви

Архів
Новини
НАБУ проводить обшуки в Нацгвардії і "Укрбуді" у справі про будівництво житла військовим 12:30
Сумки Louis Vuitton з гнучкими екранами
Louis Vuitton представив сумки з гнучкими AMOLED-екранами 12:17
Колишній побратим Стерненка заявив, що той відпрацьовує гроші Кивана з 2015 року, - ЗМІ 12:17
Ситник заробив за квітень 170 тисяч гривень 12:10
Пішов з життя Юрій Богуцький, який тричі очолював міністерство культури України 12:01
більше новин
Зеленському присудили максимальний штраф за демонстрацію виборчого бюлетеня 15:19
Новинський привітав українок з православним жіночим святом 13:28
Затоплені Позняки. Фото: dtp.kiev
У Києві потужна злива затопила дороги і перехід метро 17:20
У Зеленського пояснили, чому хочуть провести інавгурацію саме 19 травня 22:59
Наймасштабніший житловий комплекс Ірпеня привітав нових мешканців 18:22 Прес-реліз
більше новин
Сьогодні Зеленського судитимуть за порушення щодо ведення передвиборчої агітації 08:27
Зеленському присудили максимальний штраф за демонстрацію виборчого бюлетеня 15:19
Краби викинулися на берег. Фото: Facebook/Дмитро Ревун
Під Одесою на берег моря викинуло десятки крабів 19:52
Дружина принца Гаррі відзначає перший День матері: опубліковано нове фото первістка Маркл 18:42
Фото дня: у Парижі відбулася "кривава" акція проти вимирання тварин 19:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok