Українців попередили про грози по всій країні

Сьогодні, 14 травня, в більшості областей України дощитиме, а також очікуються грози. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.\r\nТак, за даними Укргідрометцентру, в західній частині країни, а також на півночі та в центрі пройдуть дощі, можливо з грозами. Температура очікується до +24 градусів.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nТакож грози з дощами можливі і на сході країни – у Харківській та Луганській областях.\r\nВ столиці України також пройдуть дощі, можливо з грозами. Температура повітря підніметься до +23 градусів вдень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україну йде похолодання і антициклон: синоптик розповіла, коли припиняться дощі.\r\nТим часом, 14 травня, у вівторок, в Києві мінлива хмарність,вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.