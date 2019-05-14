Українців попередили про грози по всій країні

Сьогодні, 14 травня, в більшості областей України дощитиме, а також очікуються грози. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, за даними Укргідрометцентру, в західній частині країни, а також на півночі та в центрі пройдуть дощі, можливо з грозами. Температура очікується до +24 градусів.

Карта: Укргідрометцентр

Також грози з дощами можливі і на сході країни – у Харківській та Луганській областях.

В столиці України також пройдуть дощі, можливо з грозами. Температура повітря підніметься до +23 градусів вдень.

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Тим часом, 14 травня, у вівторок, в Києві мінлива хмарність,вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.