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14 травня 2019, вівторок, 07:15 32
Силові структури 2019-05-14T09:45:02+03:00
Українські Новини
Зарплата військових на Донбасі зросла: хто скільки отримуватиме

Зарплата військових на Донбасі зросла: хто скільки отримуватиме

Військові
Військові

Виплату військовослужбовцям, які перебувають на лінії бойового зіткнення збільшили на 5 тисяч гривень, тобто до суми 17 тисяч гривень.

Всім іншим військовим зарплату збільшили на 1 тисячу гривень. Міністр оборони України Степан Полторак 8 травня підписав відповідний наказ, пише "24 канал".

Мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця-контрактника, який залучений до участі в Операції об'єднаних сил, становитиме на першій лінії – 27 тисяч 300 гривень.

В інших районах проведення операції – 16 тисяч 800 гривень. Зарплата командира взводу на першій лінії від 31 тисячя 100 гривень, а в інших районах – від 20 тисяч 600 гривень. Командир батальйону буде отримувати від 35 тисяч 500 гривень на першій лінії і від 25 тисяч гривень в інших районах.

Крім того, командир бригади, який виконує завдання на лінії бойового зіткнення, буде отримувати мінімальне грошове забезпечення в сумі 42 тисячі гривень, а в інших районах проведення операції – 31 тисячу 500 гривень.

Підвищення виплат відбувається в плановому порядку в межах, виділених в 2019 році в держбюджеті коштів на утримання ЗСУ.

Раніше з 1 березня розмір виплат за участь у ООС на першій лінії зіткнення зріс на 2 тисячі гривень, загальна сума становила 12 тисяч гривень. Розмір виплат за участь у ООС на другій лінії зіткнення зріс на 1 тисячу гривень, тобто загальна сума – 5 тисяч 500 гривень.

Всього в цьому році Міноборони планує підвищити зарплати військовослужбовцям на 30%. У державному бюджеті України на 2019 рік витрати на виплати українським військовим становлять 49,6.

Як зросли зарплати військових на Донбасі. Інфографіка: 24tv.uaЯк зросли зарплати військових на Донбасі. Інфографіка: 24tv.ua

Як повідомляли Українські Новини, з 1 січня зарплати українських військових збільшилися.

У березні Порошенко також доручав Полтораку підвищити зарплати бійцям гірничо-штурмових військ на 23%.

 

 

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