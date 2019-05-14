Зарплата військових на Донбасі зросла: хто скільки отримуватиме

Виплату військовослужбовцям, які перебувають на лінії бойового зіткнення збільшили на 5 тисяч гривень, тобто до суми 17 тисяч гривень.\r\nВсім іншим військовим зарплату збільшили на 1 тисячу гривень. Міністр оборони України Степан Полторак 8 травня підписав відповідний наказ, пише "24 канал".\r\nМінімальне грошове забезпечення військовослужбовця-контрактника, який залучений до участі в Операції об'єднаних сил, становитиме на першій лінії – 27 тисяч 300 гривень.\r\nВ інших районах проведення операції – 16 тисяч 800 гривень. Зарплата командира взводу на першій лінії від 31 тисячя 100 гривень, а в інших районах – від 20 тисяч 600 гривень. Командир батальйону буде отримувати від 35 тисяч 500 гривень на першій лінії і від 25 тисяч гривень в інших районах.\r\nКрім того, командир бригади, який виконує завдання на лінії бойового зіткнення, буде отримувати мінімальне грошове забезпечення в сумі 42 тисячі гривень, а в інших районах проведення операції – 31 тисячу 500 гривень.\r\nПідвищення виплат відбувається в плановому порядку в межах, виділених в 2019 році в держбюджеті коштів на утримання ЗСУ.\r\nРаніше з 1 березня розмір виплат за участь у ООС на першій лінії зіткнення зріс на 2 тисячі гривень, загальна сума становила 12 тисяч гривень. Розмір виплат за участь у ООС на другій лінії зіткнення зріс на 1 тисячу гривень, тобто загальна сума – 5 тисяч 500 гривень.\r\nВсього в цьому році Міноборони планує підвищити зарплати військовослужбовцям на 30%. У державному бюджеті України на 2019 рік витрати на виплати українським військовим становлять 49,6.\r\nЯк зросли зарплати військових на Донбасі. Інфографіка: 24tv.ua\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з 1 січня зарплати українських військових збільшилися.\r\nУ березні Порошенко також доручав Полтораку підвищити зарплати бійцям гірничо-штурмових військ на 23%.\r\n \r\n