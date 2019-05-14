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14 травня 2019, вівторок, 06:40 10
Шоу-бізнес 2019-05-14T07:00:15+03:00
Українські Новини
Сьогодні Вакарчуку виповнилося 44 роки

Сьогодні Вакарчуку виповнилося 44 роки

Сьогодні виповнюється 44 роки фронтмену групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Народився в Мукачево (Закарпатська область) в 1975 році. Український музикант, вокаліст, лідер рок-групи "Океан Ельзи", композитор, громадський діяч.

Заслужений артист України, кандидат фізико-математичних наук.

Вакарчук був депутатом Верховної Ради 6-го скликання (від 2007 до 2008). На позачергових виборах до Верховної Ради України був 15-м номером у списку блоку Віктора Ющенка "Наша Україна - Народна самооборона".

Був членом Комітету Ради з питань свободи слова та інформації, а також членом груп з міжпарламентських зв'язків.

Будучи депутатом Верховної Ради, не подавав законопроектів, подав 2 поправки, одна з яких була врахована. У 2008 році Вакарчук добровільно склав депутатські повноваження.

Співак пропустив 44% засідань - був присутній на засіданнях - 71 раз, відсутній - 56 разів.

На виборах 1999 виступав з низкою інших співаків у промотурі на підтримку Леоніда Кучми як кандидата в Президенти. На виборах 2004 року активно підтримував Віктора Ющенка.

14 грудня 2013 Святослав Вакарчук з групою "Океан Ельзи" виступили на Євромайдані.

Вакарчук як посол доброї волі Програми Розвитку ООН для молоді в Україні бере участь у багатьох соціальних та культурних проектах.

Також в одному з інтерв'ю Вакарчук розповів, що навчався в Єльському університеті за програмою World Fellow з підготовки мережі нових світових лідерів.

Вакарчук вважає, що як тільки Україна стане успішною як держава, "культура підтягнеться".

Також Вакарчук презентував свою програму реформування країни.

Нагадаємо, у День Києва Вакарчук вирішив влаштувати "демократичний" концерт "Океан Ельзи" на галявині ВДНГ.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Вакарчук вже сформував передвиборний штаб.

Перед другим туром виборів Президента Святослав Вакарчук закликав не звертати уваги на виборчий цирк і голосувати за зміст.

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