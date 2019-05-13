Цукерберг і Харарі обговорили шанси України і Гондурасу приєднатися до гонки ШІ

Засновник і глава Facebook Марк Цукерберг і ізраїльський історик, автор міжнародного бестселера "Sapiens: Коротка історія людства" Ювал Ної Харарі обговорили шанси України, Гондурасу та Ємену приєднатися до гонки штучного інтелекту (ШІ).

Це питання вони підняли під час дискусії про майбутнє Інтернету у суспільстві, пишуть "Букви".

Юваль Ної Харарі задався питанням, чи є реальний шанс у таких країн, як Гондурас, Україна, Ємен приєднатися до гонки ШІ, і що тоді з ними станеться через 20 чи 50 років.

"Ну, я думаю, що дещо з цього зводиться до цінностей, пов'язаних з тим, як вони розвиваються. Добре, я думаю, що є певні переваги у країн з великим населенням, тому що можна досягти критичної маси з точки зору університетів, промисловості, інвестицій і тому подібного", - сказав Марк Цукерберг.

Також він зазначив, що однією з головних їхніх цілей і Facebook зокрема, є те, щоб академічні дослідження в цій сфері були у відкритому доступі.

"У майбутньому всі компанії, що займаються ШІ, опиняться в тій чи іншій невеликій країні. Не думаю, що це неправдоподібний сценарій, але настане час, коли десь знайдеться підприємець, який зможе використовувати Amazon Web Services для розкрутки примірників для Compute, буде наймати людей по всьому світу в умовах глобалізації економіки і зможе використовувати дослідження, які були зроблені в США або Європі — в різних відкритих академічних установах чи компаніях, які все частіше публікують свої роботи, розкриваючи нюанси і поточний стан речей у цій сфері", - сказав Цукерберг.

Крім того, засновник Facebook вважає, що шанси підприємців будуть залежати від політики країн щодо інтернету

"Я думаю, нам варто задати собі питання: як ми бачимо своє майбутнє, як воно виглядає? Думаю, що частково ми хочемо, щоб майбутнє було відкритим. Ми хочемо, щоб дослідження були відкритими. Ми хочемо, щоб інтернет став платформою для цього, дав до цього доступ по всьому світу. Я думаю, що один з великих ризиків у майбутньому полягає в тому, що політика щодо Інтернету в кожній країні виглядає по-різному і є фрагментованою. У зв'язку з цим я вважаю, що у підприємців в тих країнах, про які ви говорите, наприклад, в Гондурасі, не так багато шансів, якщо вони не зможуть використовувати досягнення з усіх куточків світу, - сказав він.

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Нагадаємо, акціонери вимагають виходу Цукерберга з поста голови ради директорів Facebook.

Раніше Цукерберг вирішив об'єднати обмін повідомленнями Instagram, WhatsApp і Facebook.