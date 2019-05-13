Ціни на автогаз в Україні підскочили

Середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ у понеділок, 13 травня, у порівнянні з суботою, 11 травня, підвищилися на 0,07%, або на 1 копійку, до 13,55 гривні\/літр.\r\nПро це йдеться в моніторингу цін, проведеному компанією UPECO, передають Українські Новини.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ підвищилися на 1,80% з 13,31 гривень\/літр.\r\nСередні роздрібні ціни на 13 травня:\r\n\r\n\r\n\r\nОбласть\r\nСПБТ\r\n\r\n\r\nВінницька\r\n13,38\r\n\r\n\r\nВолинська\r\n13,54\r\n\r\n\r\nДніпропетровська\r\n13,55\r\n\r\n\r\nДонецька\r\n13,73\r\n\r\n\r\nЖитомирська\r\n13,45\r\n\r\n\r\nЗакарпатська\r\n13,39\r\n\r\n\r\nЗапорізька\r\n13,51\r\n\r\n\r\nІвано-Франківська\r\n13,47\r\n\r\n\r\nКиїв\r\n13,58\r\n\r\n\r\nКиївська\r\n13,40\r\n\r\n\r\nКіровоградська\r\n13,66\r\n\r\n\r\nЛуганська\r\n13,60\r\n\r\n\r\nЛьвівська\r\n13,60\r\n\r\n\r\nМиколаївська\r\n13,68\r\n\r\n\r\nОдеська\r\n13,86\r\n\r\n\r\nПолтавська\r\n13,51\r\n\r\n\r\nРівненська\r\n13,49\r\n\r\n\r\nСумська\r\n13,46\r\n\r\n\r\nТернопільська\r\n13,60\r\n\r\n\r\nХарківська\r\n13,58\r\n\r\n\r\nХерсонська\r\n13,66\r\n\r\n\r\nХмельницька\r\n13,45\r\n\r\n\r\nЧеркаська\r\n13,64\r\n\r\n\r\nЧернігівська\r\n13,58\r\n\r\n\r\nЧернівецька\r\n13,43\r\n\r\n\r\nСередня ціна*\r\n13,55\r\n\r\n\r\n\r\n* Середня по Україні – без урахування Криму.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Консалтингова група А-95" прогнозує зростання цін на дизельне паливо та скраплений газ з 1 червня.\r\nТим часом автогаз дорожчає 11-ю тиждень поспіль