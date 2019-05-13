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13 травня 2019, понеділок, 20:15 17
Транспорт 2019-05-13T21:15:02+03:00
Українські Новини
Ціни на автогаз в Україні підскочили

Ціни на автогаз в Україні підскочили

Заправка. Фото: pixabay.сом/andrеаs160578
Заправка. Фото: pixabay.сом/andrеаs160578

Середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ у понеділок, 13 травня, у порівнянні з суботою, 11 травня, підвищилися на 0,07%, або на 1 копійку, до 13,55 гривні/літр.

Про це йдеться в моніторингу цін, проведеному компанією UPECO, передають Українські Новини.

З початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ підвищилися на 1,80% з 13,31 гривень/літр.

Середні роздрібні ціни на 13 травня:

Область СПБТ
Вінницька 13,38
Волинська 13,54
Дніпропетровська 13,55
Донецька 13,73
Житомирська 13,45
Закарпатська 13,39
Запорізька 13,51
Івано-Франківська 13,47
Київ 13,58
Київська 13,40
Кіровоградська 13,66
Луганська 13,60
Львівська 13,60
Миколаївська 13,68
Одеська 13,86
Полтавська 13,51
Рівненська 13,49
Сумська 13,46
Тернопільська 13,60
Харківська 13,58
Херсонська 13,66
Хмельницька 13,45
Черкаська 13,64
Чернігівська 13,58
Чернівецька 13,43
Середня ціна* 13,55

* Середня по Україні – без урахування Криму.

Як повідомляли Українські Новини, "Консалтингова група А-95" прогнозує зростання цін на дизельне паливо та скраплений газ з 1 червня.

Тим часом автогаз дорожчає 11-ю тиждень поспіль

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