Автогаз дорожает 11-ю неделю подряд

Со 2 по 11 мая розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 0,30% с 13,50 до 13,54 гривен за литр, продолжая повышаться 11-ю неделю подряд.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nС начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 1,73% с 13,31 гривен\/литр.\r\nСамая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен\/литр.\r\nРозничные цены на сжиженный газ СПБТ 2-11 мая, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 11 мая\r\nСредняя цена на 2 мая\r\n11 мая в % ко 2 мая\r\n\r\n\r\nСПБТ\r\n13,54\r\n13,50\r\n100,30\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, автогаз и дизтопливо могут подорожать: экономисты спрогнозировали ценовую турбулентность.\r\nТакже "Консалтинговая группа А-95" прогнозирует рост цен на дизельное топливо и сжиженный газ на 1-2 гривны\/литр в связи с запретом правительства России на экспорт нефти и нефтепродуктов на территорию Украины с 1 июня.\r\nКроме того, аналитики Morgan Stanley прогнозируют стремительное падение гривны в 2019.\r\nДо этого цены на автогаз снижались 15 недель подряд и достигли уровня лета 2017.