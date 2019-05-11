Автогаз дорожает 11-ю неделю подряд

Со 2 по 11 мая розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 0,30% с 13,50 до 13,54 гривен за литр, продолжая повышаться 11-ю неделю подряд.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 1,73% с 13,31 гривен/литр.

Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 2-11 мая, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 11 мая Средняя цена на 2 мая 11 мая в % ко 2 мая СПБТ 13,54 13,50 100,30

Как сообщали Українські Новини, автогаз и дизтопливо могут подорожать: экономисты спрогнозировали ценовую турбулентность.

Также "Консалтинговая группа А-95" прогнозирует рост цен на дизельное топливо и сжиженный газ на 1-2 гривны/литр в связи с запретом правительства России на экспорт нефти и нефтепродуктов на территорию Украины с 1 июня.

Кроме того, аналитики Morgan Stanley прогнозируют стремительное падение гривны в 2019.

До этого цены на автогаз снижались 15 недель подряд и достигли уровня лета 2017.