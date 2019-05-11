подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
11 мая 2019, суббота, 16:33 38
Экономика 2019-05-11T16:37:40+03:00
Українські Новини
Автогаз дорожает 11-ю неделю подряд

Автогаз дорожает 11-ю неделю подряд

Со 2 по 11 мая розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 0,30% с 13,50 до 13,54 гривен за литр, продолжая повышаться 11-ю неделю подряд.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 1,73% с 13,31 гривен/литр.

Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 2-11 мая, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 11 мая Средняя цена на 2 мая 11 мая в % ко 2 мая
СПБТ 13,54 13,50 100,30

Как сообщали Українські Новини, автогаз и дизтопливо могут подорожать: экономисты спрогнозировали ценовую турбулентность.

Также "Консалтинговая группа А-95" прогнозирует рост цен на дизельное топливо и сжиженный газ на 1-2 гривны/литр в связи с запретом правительства России на экспорт нефти и нефтепродуктов на территорию Украины с 1 июня.

Кроме того, аналитики Morgan Stanley прогнозируют стремительное падение гривны в 2019.

До этого цены на автогаз снижались 15 недель подряд и достигли уровня лета 2017.

Больше новостей о: Автогаз Цены на автогаз СПБТ

Архив
Новости
Марш танков на рассвете. Скриншот видео 93 ОМБр
Видео дня: "холоднояровцы" показали эффектные кадры взрывов, вспышек и марша танков на рассвете 17:25
Неизвестный сообщил о минировании 5 отелей во Львове от имени американского поэта 17:01
"Укртранснефть" возобновила транзит нефти в Европу 16:51
Автогаз дорожает 11-ю неделю подряд 16:33
В Норвегии впервые за последние 200 лет женщина умерла от бешенства 16:17
больше новостей
В Германии предложили альтернативный план для прекращения войны на Донбассе 09:40
Риски для макроэкономической стабильности Украины сохраняются, - НБУ 09:12
Дождь. Фото: reading
Солнечной и сухой погоды пока ждать не стоит: синоптик дала неутешительный прогноз 06:00 Карта
Предоставление слова представителю Президента на согласовательном совете признали незаконным 15:25
Дожди с грозами и холодными ночами: синоптик рассказала о погоде на выходных 06:00 Карта
больше новостей
Порошенко раздал госнаграды своему секретарю, пресс-секретарю, райтеру, начальнику резиденции и еще 9 сотрудникам АПУ 14:30
Апаршин предлагает проверить, куда идут деньги, выделенные на новое вооружение 22:06
В Германии предложили альтернативный план для прекращения войны на Донбассе 09:40
Патрульная машина врезалась в BMW на мосту в Киеве: трое мужчин в больнице 08:05
ГБР заподозрило 20 детективов НАБУ в присвоении 38 млн гривен зарплаты 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok