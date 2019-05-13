Невідомий повідомив про замінування 2 ТЦ у Львові та Львівській області

Невідомий 13 травня повідомив про замінування 2 торгових центрів у Львові та Львівській області. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передають Українські Новини.\r\nВідповідна інформація надійшла в поліцію на електронну пошту.\r\nТоргові центри знаходяться на вул. Городоцькій у Львові та вул. Стрийській у селі Сокільники в передмісті Львова.\r\nНа місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Львівщині школяр повідомив про мінування школи в день контрольної і знищив телефон.