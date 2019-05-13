"Нафтогаз" підвищує з червня ціну на газ для населення на 400 гривень

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підвищила ціну на природний газ для населення на 4,6% або на 380 гривень до 8 627 гривень\/тис. куб. м (з ПДВ) на червень.\r\nПро це свідчить доповнення до договорів купівлі-продажу газу, копією якого мають Українські Новини.\r\n"Нафтогаз" підготував і розіслав газорозподільним компаніям проект, яким передбачається на червень збільшити ціну на газ на 4,6% або на 380 гривень до 8 627 гривень\/тис. куб. м.\r\nЗ 1 листопада 2018 ціна на природний газ для населення збільшилася на 23% до 8 548,92 гривень\/тис. куб. м порівняно з раніше діючою ціною (6 958 гривень\/тис. куб. м).\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Коломойський висловився про менеджмент "Нафтогазу".\r\nРаніше Кабмін і "Нафтогаз" знизили ціну на газ на 30 копійок за 1 куб. м з 1 травня.