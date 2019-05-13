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13 травня 2019, понеділок, 17:24 51 Документ
Економіка 2019-05-13T18:01:54+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" підвищує з червня ціну на газ для населення на 400 гривень

"Нафтогаз" підвищує з червня ціну на газ для населення на 400 гривень

Газ для населення.
Газ для населення.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підвищила ціну на природний газ для населення на 4,6% або на 380 гривень до 8 627 гривень/тис. куб. м (з ПДВ) на червень.

Про це свідчить доповнення до договорів купівлі-продажу газу, копією якого мають Українські Новини.

"Нафтогаз" підготував і розіслав газорозподільним компаніям проект, яким передбачається на червень збільшити ціну на газ на 4,6% або на 380 гривень до 8 627 гривень/тис. куб. м.

З 1 листопада 2018 ціна на природний газ для населення збільшилася на 23% до 8 548,92 гривень/тис. куб. м порівняно з раніше діючою ціною (6 958 гривень/тис. куб. м).

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський висловився про менеджмент "Нафтогазу".

Раніше Кабмін і "Нафтогаз" знизили ціну на газ на 30 копійок за 1 куб. м з 1 травня.

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