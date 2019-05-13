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13 травня 2019, понеділок, 16:54 24
Суспільство 2019-05-13T19:00:03+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" призупинила повідомлення з Кропивницьким

"Укрзалізниця" призупинила повідомлення з Кропивницьким

З 30 травня по 15 червня через будівництво транспортного шляхопроводу призупиняється залізничне сполучення з Кропивницьким. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Наголошується, що на вимогу місцевої влади змінюється розклад і маршрут прямування деяких пасажирських поїздів, які раніше проходили через Кропивницький. Зокрема, зміни торкнуться і потяга на ділянці Знам'янка - Помічна.

За зміненим маршрутом і розкладом в обхід Кропивницького будуть курсувати наступні поїзди: № 120/119 Запоріжжя - Львів, № 053/054 Дніпро - Одеса, № 007/008 Харків - Одеса, № 790/789 Київ - Кременчук, № 091/092 Одеса - Костянтинівка, № 59/60 Харків - Одеса.

Також в УЗ зазначили, що пасажири, які до 6 травня оформили проїзні документи на зазначені поїзди у разі відмови від поїздки до відправлення поїзда можуть повернути проїзні документи в касах.

Також "Укрзалізниця" запустить ще 2 здвоєних експресу "Бориспіль".

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