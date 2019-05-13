"Укрзалізниця" призупинила повідомлення з Кропивницьким

З 30 травня по 15 червня через будівництво транспортного шляхопроводу призупиняється залізничне сполучення з Кропивницьким. Про це повідомляє Укрзалізниця.\r\nНаголошується, що на вимогу місцевої влади змінюється розклад і маршрут прямування деяких пасажирських поїздів, які раніше проходили через Кропивницький. Зокрема, зміни торкнуться і потяга на ділянці Знам'янка - Помічна.\r\nЗа зміненим маршрутом і розкладом в обхід Кропивницького будуть курсувати наступні поїзди: № 120\/119 Запоріжжя - Львів, № 053\/054 Дніпро - Одеса, № 007\/008 Харків - Одеса, № 790\/789 Київ - Кременчук, № 091\/092 Одеса - Костянтинівка, № 59\/60 Харків - Одеса.\r\nТакож в УЗ зазначили, що пасажири, які до 6 травня оформили проїзні документи на зазначені поїзди у разі відмови від поїздки до відправлення поїзда можуть повернути проїзні документи в касах.\r\nТакож "Укрзалізниця" запустить ще 2 здвоєних експресу "Бориспіль".