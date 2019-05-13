У Раді визначилися, коли відзвітують про розслідування корупції в Збройних силах

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з розслідування фактів розкрадання у Збройних силах має намір представити кінцевий звіт про виконану роботу на засіданні 28 травня.

Про це голова ТСК, депутат Ради Іван Вінник (фракція "Блок Петра Порошенка") повідомив на засіданні ТСК у понеділок, передають Українські Новини.

"Наше наступне засідання відбудеться орієнтовно 28 травня. 28 травня ми плануємо підбивати підсумки нашої роботи і я запропоную до утвердження кінцевий звіт", - сказав він.

Вінник також зазначив, що звіт буде представлено на засіданні парламенту для оцінки роботи ТСК.

"Ми будемо просити потім голову Верховної Ради поставити це питання (кінцевий звіт) до розгляду в стінах парламенту, щоб парламент визначився, стверджувати нашу роботу чи ні", - зазначив депутат.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Петро Порошенко вимагає у правоохоронців перевірити інформацію, опубліковану журналістами програми "Наші гроші", щодо розкрадань посадовцями "Укроборонпром", і підтримав відсторонення Гладковського від посади на час розслідування.

ДФС встановила 22 млн гривень корупційних збитків при поставках запчастин "Укроборонпрому".

САП почала розслідувати можливі розкрадання чиновників "Укроборонрома".