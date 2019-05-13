Масштабні пожежі і грізне військо: HBO показав видовищний тизер 6 епізоду "Гри престолів"

Телеканал HBO представив новий 37-секундний тізер 6-го епізоду заключного сезону "Гри престолів".

Відповідний ролик опублікований на каналі GameofThrones на відеохостингу YouTube.

На опублікованих кадрах видно палаючі будівлі. Судячи з попередніх подій в серіалі і теплого клімату, це пейзажі Королівської Гавані, столиці Семи Королівств.

Також продемонстровано грізне військо, що підіймає зброю, і Дейенеріс Буренароджену, що виходить назустріч воїнам з загостреними лезами мечів.

Крім того, в новому тизері з'являється Арья, яка напередодні відправилась до Королівської Гавані, і Тіріон Ланистер, що оглядає пожежі і руйнування.

Як повідомляли Українські Новини, HBO пояснив склянку з Starbucks у Дейенеріс в останній серії "Гри престолів", а соцмережі сміються над кіноляпом.

Раніше HBO показав першу серію заключного сезону "Гри престолів" і соцмережі "захопили" нові меми про серіал.

Тим часом Стівен Кінг назвав свого фаворита в "Грі престолів" і посадив його на Залізний трон.