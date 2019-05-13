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13 травня 2019, понеділок, 12:29 11
Економіка 2019-05-13T12:45:04+03:00
Українські Новини
Купівля ДТЕКом акцій "Київобленерго" і "Одесаобленерго" відповідає законодавству, - SCM

Купівля ДТЕКом акцій "Київобленерго" і "Одесаобленерго" відповідає законодавству, - SCM

ДТЕК. Фото: oilreview
ДТЕК. Фото: oilreview

Компанія System Capital Management (SCM) вважає покупку енергохолдингом ДТЕК більш 50% акцій енергопостачальних компаній "Одесаобленерго" і "Київобленерго" такою, що відповідає чинному законодавству.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала директор з комунікацій SCM Наталя Ємченко, передають Українські Новини.

"Це не приватизація. Приватні українські мережі належали приватній російській компанії. Тепер їх викуповує приватна українська компанія. Мережі - це транспорт для електрики. Від того, хто володіє транспортом, не залежить, скільки коштує електрика. Ціну встановлює не постачальник електрики, не виробник. Ціну встановлює, по суті, держава", - написала вона.

Також Ємченко додала, що в країні є близько 30 розподільних компаній, ДТЕК володіє акціями 3 компаній - "ДТЕК Дніпровські електромережі", "ДТЕК Київські електромережі" і "ДТЕК Донецькі електромережі".

"Тепер буде 5 компаній. Якщо цікаво, розповім, кому належать решта 25 компаній. І це точно не ДТЕК. Частково - все ті ж російські інвестори, багато - держава Україна, частково - інші приватні інвестори", - зазначила Наталя Ємченко.

Як повідомляли Українські Новини, китайська корпорація звинуватила ДТЕК у махінаціях з документами.

Раніше в АМКУ встановили, що ДТЕК контролює лише 26% ринку електроенергії.

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