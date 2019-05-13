Суд дозволив ДБР вилучити секретні документи про втручання в діяльність суддів

Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань вилучити в Національному антикорупційному бюро документи, які містять охоронювану законом таємницю, у справі про втручання в діяльність суддів, з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків, шляхом відкриття справи проти керівництва Окружного адмінсуду Києва.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Згідно з матеріалами суду, ДБР розслідує справу за ст. 376 (втручання в діяльність суддів), ч. 1 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 365 (перевищення влади), ч. 2 ст. 387 (розголошення даних досудового розслідування, в тому числі за фактом втручання в діяльність суддів), з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків, шляхом реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінального провадження проти голови Окружного адмінсуду Вовка, без наявності законних підстав і з порушенням.

В межах справи у ДБР виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Національного антикорупційного бюро України, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

23 квітня суд задовольнив клопотання і дозволив ДБР вилучити в НАБУ необхідні документи.

У разі відмови НАБУ надати можливість вилучити документи, суд може ухвалити рішення про обшук у будівлі антикорупційного бюро.

Як повідомляли Українські Новини, 23 квітня ДБР провело обшуки в НАБУ.

Обшук проводиться в межах розслідування справи про можливе одержання хабарів правоохоронними органами за закриття справ про розкрадання держкоштів в оборонній сфері, а також залученні позаштатного агента Євгена Шевченка до розслідувань НАБУ.

ДБР вилучив у НАБУ документи про можливі зловживання детективів.

Також ДБР запідозрило 20 детективів НАБУ в присвоєнні 38 млн гривень зарплати.