НБУ почав стрес-тестування банків 29

Національний банк розпочав проведення другого етапу оцінки стійкості банків - обробка результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Також розпочато стрес-тестування банків 29.

За попередніми оцінками, кількість банків, що потребують вливання капіталу за базовим і негативним сценарієм стрес-тесту, зменшиться, якщо порівняти з попереднім роком.

До кінця 2019 банкам необхідно сформувати буфер консервації капіталу в розмірі 0,625%.

Він стане обов'язковим для кожного банку з початку 2020 року, коли розпочнеться перший етап введення буфера консервації капіталу.

В подальшому розмір буфера буде щорічно поетапно збільшуватися, поки не досягне 2,5% до 1 січня 2023.

Формування відповідного буфера забезпечить створення банками запасу капіталу понад мінімальних вимог.

В майбутньому це дасть можливість поглинати можливі втрати, які можуть виникнути в умовах загального економічного спаду, без порушень нормативу достатності капіталу.

У лютому Національний банк затвердив технічне завдання для оцінки стійкості банків і банківської системи в 2019 році і визначив перелік банків, які будуть проходити стрес-тестування в 2019.

Оцінка стійкості буде здійснюватися за станом на 1 січня 2019 року.

Вона передбачає оцінку якості активів (asset quality review - AQR), а для найбільших банків ще й стрес-тестування.

Оцінка якості активів є обов'язковою для всіх банків.

В 2019 році її будуть проходити 76 з 77 установ, які мають банківські ліцензії ( "Розрахунковий центр", який здійснює тільки розрахункові операції, не проходить оцінку стійкості).

Як повідомляли Українські Новини, кредитування фізичних осіб в Україні продовжило рости у першому кварталі. Так, воно зросло на 5,8% за квартал і на 34,4% рік до року.

Незважаючи на поліпшення основних економічних показників в 2016-2018 роках, визначені ризики для макроекономічної стабільності.