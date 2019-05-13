Суд скасував арешт на майно китайської CNBM. Прокуратура не надала докази

Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського райсуду Києва у справі компанії "Восход Солар" про арешт її майна. Про це сказано в постанові суду.

"Восход Солар" володіє сонячною електростанцією в Миколаївській області, компанія належить одній з найбільших китайських держкорпорацій CNBM. Раніше компанія була позичальником "Актив Банку", в заставу якому була передана частина обладнання. У грудні 2018 року пул прав вимоги банку викупила у Фонду гарантування вкладів ФК "Веста", яку пов'язують з підприємцем Павлом Фуксом. Компанія звернулася до СБУ із заявою про нібито мало місце шахрайство з боку "Восход Солар". В рамках кримінального провадження Печерський райсуд наклав арешт на майно компанії – не тільки знаходилися в заставі банку фотогальванічні елементи, але і на будівлі і споруди. Апеляційний суд скасував це рішення.

Згідно з судовим рішенням, прокурор, який був належним чином повідомлений про засідання, тричі не з'являвся в суд, а наведені в обґрунтування цієї обставини визнані колегією суддів неповажними.

Судді вирішили підтримати апеляційну скаргу "Восход Солар" за кількома критеріями. По-перше, прокурор звернувся до слідчого судді з вимогою накласти арешт на набагато більш широкий перелік майна, ніж той, яких знаходився в заставі "Актив Банку" за кредитом. Визнання слідчим іншого майна, яке не було предметом застави, речовим доказом, не може бути підставою для його арешту, оскільки слідчий не довів такої доцільності, зазначається у рішенні.

По-друге, орган досудового розслідування допустив цілий ряд припущень, які не є фактами, обґрунтовуючи своє клопотання про арешт майна. Наприклад, він припустив, що "Восход Солар" також здійснювала шахрайські дії по відношенню до "Укргазбанку" - іншому кредитору, з яким укладений та діє договір. Однак, як зазначили судді, ніяких заяв з цього приводу від банку не надходило. Аналогічно домислами суд порахував думку слідчого про те, що в заставу і "Актив Банку", "Укргазбанку" було передано одне і те ж майно – підтверджуючі документи не були надані.

У результаті суд скасував рішення суду першої інстанції і наклав арешт лише на перебували в заставі фотоелементи.

Раніше компанія CNBM звинуватила СБУ та МВС у спробу рейдерської атаки. Генеральний директор CNBM New Energy Engineering Юнчжі Чен заявив, що компанія має намір подати в суд на державу Україна за обмеження іноземного інвестора в доступі до правосуддя.