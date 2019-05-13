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13 травня 2019, понеділок, 10:12 457
Економіка 2019-05-13T13:00:03+03:00
Українські Новини
Суд скасував арешт на майно китайської CNBM. Прокуратура не надала докази

Суд скасував арешт на майно китайської CNBM. Прокуратура не надала докази

Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського райсуду Києва у справі компанії "Восход Солар" про арешт її майна. Про це сказано в постанові суду.

"Восход Солар" володіє сонячною електростанцією в Миколаївській області, компанія належить одній з найбільших китайських держкорпорацій CNBM. Раніше компанія була позичальником "Актив Банку", в заставу якому була передана частина обладнання. У грудні 2018 року пул прав вимоги банку викупила у Фонду гарантування вкладів ФК "Веста", яку пов'язують з підприємцем Павлом Фуксом. Компанія звернулася до СБУ із заявою про нібито мало місце шахрайство з боку "Восход Солар". В рамках кримінального провадження Печерський райсуд наклав арешт на майно компанії – не тільки знаходилися в заставі банку фотогальванічні елементи, але і на будівлі і споруди. Апеляційний суд скасував це рішення.

Згідно з судовим рішенням, прокурор, який був належним чином повідомлений про засідання, тричі не з'являвся в суд, а наведені в обґрунтування цієї обставини визнані колегією суддів неповажними.

Судді вирішили підтримати апеляційну скаргу "Восход Солар" за кількома критеріями. По-перше, прокурор звернувся до слідчого судді з вимогою накласти арешт на набагато більш широкий перелік майна, ніж той, яких знаходився в заставі "Актив Банку" за кредитом. Визнання слідчим іншого майна, яке не було предметом застави, речовим доказом, не може бути підставою для його арешту, оскільки слідчий не довів такої доцільності, зазначається у рішенні.

По-друге, орган досудового розслідування допустив цілий ряд припущень, які не є фактами, обґрунтовуючи своє клопотання про арешт майна. Наприклад, він припустив, що "Восход Солар" також здійснювала шахрайські дії по відношенню до "Укргазбанку" - іншому кредитору, з яким укладений та діє договір. Однак, як зазначили судді, ніяких заяв з цього приводу від банку не надходило. Аналогічно домислами суд порахував думку слідчого про те, що в заставу і "Актив Банку", "Укргазбанку" було передано одне і те ж майно – підтверджуючі документи не були надані.

У результаті суд скасував рішення суду першої інстанції і наклав арешт лише на перебували в заставі фотоелементи.

Раніше компанія CNBM звинуватила СБУ та МВС у спробу рейдерської атаки. Генеральний директор CNBM New Energy Engineering Юнчжі Чен заявив, що компанія має намір подати в суд на державу Україна за обмеження іноземного інвестора в доступі до правосуддя.

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