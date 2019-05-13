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13 травня 2019, понеділок, 09:33 63
Фінанси 2019-05-13T13:15:03+03:00
Українські Новини
Реєстрація Податкової служби призупинена держреєстратором

Реєстрація Податкової служби призупинена держреєстратором

Податковий кодекс. Фото: 24 канал
Податковий кодекс. Фото: 24 канал

Державний реєстратор призупинив реєстрацію Податкової служби як юридичної особи.

Про це повідомив держреєстратор відділу з питань держреєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в Києві державної адміністрації Віталій Желінський.

Желінський призупинив процедуру реєстрації Державної податкової служби, посилаючись на те, що Державна фіскальна служба, правонаступником якої буде Податкова, на сьогодні не перебуває в стані ліквідації в зв'язку з реорганізацією відомства шляхом його поділу.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів призначив заступника міністра фінансів Сергія Верланова головою Державної податкової служби.

До фінального етапу конкурсу голови Податкової служби - співбесіди - допустили 3 кандідов: Верланов, Півнів і Дмитро Олексієнко - виконавчий директор ТОВ "Стандарт-аудит".

У грудні минулого року Кабмін прийняв постанову про утворення Державної податкової та Державної митної служб.

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