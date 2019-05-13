Сьогодні Зеленського судитимуть за порушення щодо ведення передвибочої агітації

Сьогодні новообраного Президента Володимира Зеленського будуть судити за порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації, за яке в день виборів на Зеленського поліція склала адмінпротокол.\r\nПро це йдеться у списку справ Оболонського районного суду Києва, призначених для розгляду 13 травня.\r\nПорушення кваліфікується як адміністративне, розгляд справи призначено на 12:45.\r\nСлухати справу буде голова Оболонського райсуду Владислав Дев'ятко.\r\nСкріншот: сайт Оболонського райсуду Києва\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський у другому турі виборів показав свій бюлетень із хрестиком навпроти прізвища кандидата.\r\nПізніше Зеленський пояснив демонстрацію свого бюлетеня тим, що "не зорієнтувався", а поліцейські прибули у виборчий штаб кандидата, де склали на Зеленського адміністративні матеріали за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації) Кодексу України про адміністративні правопорушення.\r\nМатеріали передали на розгляд суду.