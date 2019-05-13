підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
13 травня 2019, понеділок, 08:27 53
Судова влада 2019-05-13T09:15:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні Зеленського судитимуть за порушення щодо ведення передвибочої агітації

Сьогодні Зеленського судитимуть за порушення щодо ведення передвибочої агітації

Володимир Зеленський. Скріншот: РБК/Youtube
Володимир Зеленський. Скріншот: РБК/Youtube

Сьогодні новообраного Президента Володимира Зеленського будуть судити за порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації, за яке в день виборів на Зеленського поліція склала адмінпротокол.

Про це йдеться у списку справ Оболонського районного суду Києва, призначених для розгляду 13 травня.

Порушення кваліфікується як адміністративне, розгляд справи призначено на 12:45.

Слухати справу буде голова Оболонського райсуду Владислав Дев'ятко.

Скріншот: сайт Оболонського райсуду Києва

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський у другому турі виборів показав свій бюлетень із хрестиком навпроти прізвища кандидата.

Пізніше Зеленський пояснив демонстрацію свого бюлетеня тим, що "не зорієнтувався", а поліцейські прибули у виборчий штаб кандидата, де склали на Зеленського адміністративні матеріали за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Матеріали передали на розгляд суду.

Більше новин про: Володимир Зеленський Оболонський районний суд Києва Передвиборча агітація Демонстрація бюллетеня

Архів
Новини
Реєстрація Податкової служби призупинена держреєстратором 09:33
На Донбасі військовий травмований вибухом, ще двоє отримали поранення 09:22
Легковик протаранив тролейбус з пасажирами в Києві 09:03
Сьогодні Зеленського судитимуть за порушення щодо ведення передвибочої агітації 08:27
Експерт розповів, як зміняться ціни на житло в Києві до кінця року 08:00
більше новин
Новинський привітав українок з православним жіночим святом 13:28
Затоплені Позняки. Фото: dtp.kiev
У Києві потужна злива затопила дороги і перехід метро 17:20
Вночі спалили автомобіль головного редактора ТВі Володимира Єгорова 10:52
Суд відмовився забороняти Парубію підписувати закон про мову 12:22
Політики використовують купівлю ДТЕК двох обленрего в політичних цілях, - Корольчук 13:23
більше новин
Суд відмовився забороняти Парубію підписувати закон про мову 12:22
Зливові атмосферні фронти відступлять, але повернуться з Заходу: прогноз погоди на тиждень 13:30 Карта
Зеленський обговорив з послом Китаю розвиток відносин між країнами 15:07
Почесне консульство України в Кальярі. Фото: facebook.сом/ukr.embassy.italy
Україна відкрила консульство на Сардинії 18:22
Пам'ятник засновникам Києва. Фото: facebook.сом/kievtypical
З пам'ятника засновникам Києва відбили шматок міді 19:41
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok