Сьогодні Зеленського судитимуть за порушення щодо ведення передвибочої агітації

Сьогодні новообраного Президента Володимира Зеленського будуть судити за порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації, за яке в день виборів на Зеленського поліція склала адмінпротокол.

Про це йдеться у списку справ Оболонського районного суду Києва, призначених для розгляду 13 травня.

Порушення кваліфікується як адміністративне, розгляд справи призначено на 12:45.

Слухати справу буде голова Оболонського райсуду Владислав Дев'ятко.

Скріншот: сайт Оболонського райсуду Києва

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський у другому турі виборів показав свій бюлетень із хрестиком навпроти прізвища кандидата.

Пізніше Зеленський пояснив демонстрацію свого бюлетеня тим, що "не зорієнтувався", а поліцейські прибули у виборчий штаб кандидата, де склали на Зеленського адміністративні матеріали за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Матеріали передали на розгляд суду.