Через загибель дитини судитимуть педіатра в Чернівецькій області

Прокуратура Чернівецької області направила до суду обвинувальний акт стосовно лікаря-педіатра. Жінку підозрюють у недбалому виконанні своїх обов'язків, через що загинув 2-річний хлопчик.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Чернівецької області, передають Українські Новини.

Повідомляється також, що обвинувачена, перебуваючи на посаді лікаря-педіатра, при огляді і лікування хворого (2016 року народження) проявила недбалість і не прийняла ніяких заходів по правильній установці діагнозу і своєчасного проведення додаткових методів обстеження, які в свою чергу дали б змогу правильно діагностувати хворобу хлопчика і провести необхідне лікування.

Дитина потрапила в "Кельменецьку амбулаторію загальної практики сімейної медицини" зі скаргами на повторну блювоту, млявість, сонливість і нежить. Її оглянули і госпіталізували, попередньо поставивши діагноз ГРВІ та гострий обструктивний бронхіт.

Згідно з цим діагнозом дитину й лікували.

"Однак, стан хлопчика погіршувався і вже на наступний день дитина була доставлена в Чернівецьку ОДКБ, де лікарі поставили правильний діагноз - синдром Рея. Врятувати життя дитини не вдалося. Через місяць хлопчик помер", - сказано в повідомленні.

Згідно з висновками комісійних судово-медичних експертиз неподання в районну лікарню своєчасної кваліфікованої медичної допомоги дитині фактично позбавила її шансу на виживання і одужання.

Як повідомляли Українські Новини, під Харковом жінка три дні пролежала в пологовому будинку з переймами, а лікарі відмовлялися стимулювати пологи.

Раніше в Одеської області у педіатра, що лікувала близько 600 дітей, виявили туберкульоз.

А у львівському "Охматдиті" педіатр приймала пацієнтів у нетверезому стані.