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  • Близько 75 тис. російських офіцерів знаходяться на території окупованих Криму і Донбасу, - Наєв
12 травня 2019, неділя, 23:32 12
Політика 2019-05-12T23:39:44+03:00
Українські Новини
Близько 75 тис. російських офіцерів знаходяться на території окупованих Криму і Донбасу, - Наєв

Близько 75 тис. російських офіцерів знаходяться на території окупованих Криму і Донбасу, - Наєв

Наєв. Фото: УП
Наєв. Фото: УП

Близько 75 тисяч кадрових російських офіцерів знаходиться на території окупованих Донбасу і Криму.

Про це екс-командувач ООС Сергій Наєв повідомив в інтерв'ю "ТСН".

Він повідомив, що в окупованому Росією Криму знаходиться 40 тис. військових, на території ОРДЛО - 35 тис.

"В ОРДЛО росіяни займають всі керівні військові посади і входять до складу підрозділів так званої точкової дії. Спецпідрозділи, інструктори з Росії. Їх там всього від 2100 до 2300 осіб, у рядах "армій" - близько 11 тисяч російських громадян, решта особового складу - місцеві жителі", - зазначив Наєв.

Також Наєв додав, що командирів "1-го або 2-го армійського корпусу" ніколи не показують, "і це частково підтверджує, що на цих посадах - кадрові російські генерали".

Але при цьому Наєв вважає, що піде мало часу на військову акцію зі звільнення окупованих територій України.

"Менше доби. Головне в такому випадку - дуже швидка дія, щоб дійти до українського кордону і там закріпитися, а на звільненій території відразу ж повинні початись спеціальні заходи: Нацгвардія, Нацполіція та інші силові структури", - заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, Наєв обіймав посаду командувача ООС з березня 2018 року.

Також з 30 квітня 2018 року замість АТО на території Донбасу проводиться Операція об'єднаних сил (ООС).

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