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12 травня 2019, неділя, 23:01 12
Події 2019-05-13T00:30:01+03:00
Українські Новини
Дві людини загинули у пожежі в гаражі в Рівненській області

Дві людини загинули у пожежі в гаражі в Рівненській області

12 травня о пів на четверту ранку в Сарнах Рівненської області дві людини загинули в пожежі.

Про це повідомила прес-служба ДСНС, передають Українські Новини.

Повідомляється, що згорів гараж на вул. Грушевського. На місці виклику рятувальники встановили, що будинок повністю охоплений вогнем.

"Все свідчило про занадто пізнє виявлення та повідомлення про пожежу. На момент прибуття рятувальників дах гаража обвалився. Існувала загроза поширення вогню на новобудову житлового будинку, що знаходиться в півтора метрах. На гасіння подали вогнегасні речовини", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в Дніпрі сталася пожежа в покинутому кінотеатрі: підозрюють неповнолітніх.

Під Борисполем сталася масштабна пожежа, можливий навмисний підпал.

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