Под Борисполем произошел масштабный пожар, возможен умышленный поджог

В ночь на воскресенье, 28 апреля по улице Горова в селе Вороньков, Бориспольского района, произошел масштабный пожар. В результате пожара сгорело 2 дома.

Как сообщает местный сайт Движение Борисполя, примерно в 5:00 утра загорелся один дом, но позже огонь перекинулся и на другой, соседский.

Люди с обеих домов не пострадали. Причины выясняются.

По одной из версий пожар начался из-за умышленного поджога двора в котором жила пожилая женщина.

Пожар под Борисполем. Фото: Движение Борисполя.

Напомним, в Днипре случился крупный пожар в заброшенном кинотеатре: подозревают несовершеннолетних.