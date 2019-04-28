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28 апреля 2019, воскресенье, 10:45 440
Происшествия 2019-04-28T10:51:17+03:00
Українські Новини
Под Борисполем произошел масштабный пожар, возможен умышленный поджог

Под Борисполем произошел масштабный пожар, возможен умышленный поджог

Пожар под Борисполем. Фото: Движение Борисполя.
Пожар под Борисполем. Фото: Движение Борисполя.

В ночь на воскресенье, 28 апреля по улице Горова в селе Вороньков, Бориспольского района, произошел масштабный пожар. В результате пожара сгорело 2 дома.

Как сообщает местный сайт Движение Борисполя, примерно в 5:00 утра загорелся один дом, но позже огонь перекинулся и на другой, соседский.

Люди с обеих домов не пострадали. Причины выясняются.

По одной из версий пожар начался из-за умышленного поджога двора в котором жила пожилая женщина.

Пожар под Борисполем. Фото: Движение Борисполя.Пожар под Борисполем. Фото: Движение Борисполя.

Напомним, в Днипре случился крупный пожар в заброшенном кинотеатре: подозревают несовершеннолетних

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