Под Борисполем произошел масштабный пожар, возможен умышленный поджог

В ночь на воскресенье, 28 апреля по улице Горова в селе Вороньков, Бориспольского района, произошел масштабный пожар. В результате пожара сгорело 2 дома.\r\nКак сообщает местный сайт Движение Борисполя, примерно в 5:00 утра загорелся один дом, но позже огонь перекинулся и на другой, соседский.\r\nЛюди с обеих домов не пострадали. Причины выясняются.\r\nПо одной из версий пожар начался из-за умышленного поджога двора в котором жила пожилая женщина.\r\n\r\n\r\nПожар под Борисполем. Фото: Движение Борисполя.\r\nНапомним, в Днипре случился крупный пожар в заброшенном кинотеатре: подозревают несовершеннолетних.