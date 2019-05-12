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12 травня 2019, неділя, 20:21 8
Суспільство 2019-05-12T20:25:41+03:00
Українські Новини
У квітні в Україні подешевшали яйця та фрукти

У квітні в Україні подешевшали яйця та фрукти

Фрукти
Фрукти

У квітні базова інфляція сповільнилася до 7,4% в річному вимірі з 7,6% в березні. Здешевлення фруктів допомогло стримати інфляцію сирих продуктів.

Про це повідомили у прес-службі НБУ, повідомляють Українські Новини.

Крім цього, повідомляється про падіння цін на яйця з урахуванням значного приросту продукції в птахівництві.

"Зростання цін на сирі продукти харчування прискорилося (до 5,1% р/р). Зокрема, після зниження в березні знову підвищилися темпи зростання вартості овочів борщового набору, насамперед, за рахунок цін на цибулю і білокачанну капусту. Дещо стримувало інфляцію сирих продуктів здешевлення фруктів. Також продовжувалося падіння цін на яйця, враховуючи значний приріст продукції в птахівництві", - повідомили в НБУ.

Як повідомляли Українські Новини, за рік фрукти подешевшали на 6% і коштують дешевше, ніж у Польщі.

До цього в листопаді 2018 року фрукти подешевшали, а м'ясо, молоко і яйця пішли в зростання.

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