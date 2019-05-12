Під Одесою на берег моря викинуло десятки крабів

Вчора, 11 травня, біля Одеси на берег Чорного моря викинуло десятки крабів-водолюбів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив одесит Дмитро Ревун.

Так, повідомляється, що викинуті на берег краби заплуталися у водоростях.

"Вмирають замучені і знесилені різних видів краби, заплутавшись у водоростях... Випустили всіх врятованих крабів у воду, за хвилерізом. Зателефонували друзям, їдуть збирати крабів з дітьми", - написав Дмитро Ревун.

Фото: Фейсбук/Дмитро Ревун

Як повідомляли Українські Новини, вчені виявили величезного делікатесного мохнаторукого краба в Одеській області.

Раніше в Австралії сонячна риба вагою в кілька сотень кілограм викинулася на берег.