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12 травня 2019, неділя, 19:52 24
Життя 2019-05-12T19:55:39+03:00
Українські Новини
Під Одесою на берег моря викинуло десятки крабів

Під Одесою на берег моря викинуло десятки крабів

Краби викинулися на берег. Фото: Facebook/Дмитро Ревун
Краби викинулися на берег. Фото: Facebook/Дмитро Ревун

Вчора, 11 травня, біля Одеси на берег Чорного моря викинуло десятки крабів-водолюбів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив одесит Дмитро Ревун.

Так, повідомляється, що викинуті на берег краби заплуталися у водоростях.

"Вмирають замучені і знесилені різних видів краби, заплутавшись у водоростях... Випустили всіх врятованих крабів у воду, за хвилерізом. Зателефонували друзям, їдуть збирати крабів з дітьми", - написав Дмитро Ревун.

Фото: Фейсбук/Дмитро РевунФото: Фейсбук/Дмитро Ревун

Як повідомляли Українські Новини, вчені виявили величезного делікатесного мохнаторукого краба в Одеській області.

Раніше в Австралії сонячна риба вагою в кілька сотень кілограм викинулася на берег.

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