Фото дня: у Парижі відбулася "кривава" акція проти вимирання тварин

Сьогодні, 12 травня, в Парижі (Франція) пройшла акція, спрямована нагадати владі про необхідність збереження біорізноманіття, під час якої вилили близько 300 літрів бутафорської крові на щаблі площі Трокадеро. Про це повідомляє France 24.

Так, повідомляється, що активісти своєю акцією хотіли привернути увагу до зменшення кількості видів на планеті.

"Закривавлені" сходи в Парижі. Фото: Extinction Rebellion France/Твіттер

Наголошується, що близько 300 літрів "крові" вилили на сходах площі Трокадеро навпроти Ейфелевої вежі. Після цього вони розгорнули плакат "Зупиніть вимирання!" і постояли кілька хвилин в тиші.

Організаторами акції є члени руху "Повстання проти вимирання", які виступають проти "шостого масового вимирання" — скорочення біорізноманіття через діяльність людини. Вони регулярно влаштовують протести проти змін клімату і негативного впливу людства на природу.

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