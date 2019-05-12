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12 травня 2019, неділя, 19:03 22
Політика 2019-05-12T21:00:02+03:00
Українські Новини
Порошенко нагородив одіозного СБУшника Демчину, - Бутусов

Порошенко нагородив одіозного СБУшника Демчину, - Бутусов

Павло Демчина. Фото: прес-центр СБУ
Павло Демчина. Фото: прес-центр СБУ

Президент України Петро Порошенко присвоїв першому заступнику голови Служби безпеки України Павлу Демчині звання генерал-полковник. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Так, Бутусов повідомив, що на сайті Президента не опубліковані укази про нагородження та присвоєння звань №202 та 203, один з яких передбачає присвоєння звання Демчині.

"На сайті президента не опубліковані укази про нагородження та присвоєння звань № 202 і 203. 201 є, і є 204, і вже навіть 209-й указ з'явився. Один з неопублікованих указів передбачає присвоєння першого запреду СБУ – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Павлу Демчині звання генерал-полковника", - пише Бутусов.

За словами Бутусова, другим указом звання генерал-майора отримав перший заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос.

Як повідомляли Українські Новини, Холодницький назвав підозру НАБУ Демчині "казочкою".

Раніше НАБУ склало повідомлення про підозру першого заступника голови СБУ Демчини.

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