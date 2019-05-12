Відео дня: в ЗСУ показали, як "захоплюють" судна у відкритому морі

Абордажні групи 73 морського центру спеціального призначення Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ показали, як відпрацьовують захоплення суден у відкритому морі. Ефектне відео було опубліковано сьогодні, 12 травня, на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Так, повідомляється, що під час тренувань захоплення судна висновок груп здійснювався повітряним шляхом з різних висот системою "Канат" і водним шляхом на швидкісних катерах.

"У трюмах і на палубі затриманий і знищений умовний противник в умовах ближнього бою", - додали в Генштабі.

Як повідомляли Українські Новини, "холодноярці" показали ефектні кадри вибухів, спалахів і маршу танків на світанку.

Раніше на Рівненському військовому полігоні пройшли видовищні артилерійські навчання з бойовою стрільбою.