Видео дня: "холоднояровцы" показали эффектные кадры взрывов, вспышек и марша танков на рассвете

Военнослужащие танкового батальона 93 ОМБр "Холодный Яр" показали эффектные кадры с тренировки на полигоне.

Видео было опубликовано на официальной странице батальона в социальной сети Facebook.

"Вот так весело и с задоринкой у нас происходят тренировки танкистов 93 бригады Холодный Яр. Кроме взрывов и вспышек на видео вы увидите марш танков, который проходит на рассвете на фоне живописных весенних пейзажей. Наслаждайтесь", - говорится в подписи к видео.

Как сообщали Українські Новини, бойцы 93-й ОМБр ранее уже публиковали эффектное видео ночной стрельбы артиллерии.

Кроме того, бойцы 93-ей отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады "Холодный Яр", которая находится в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, показали своих котов и кошек, которые ежедневно находятся с ними в зоне боевых действий.

А в ноябре 2018 года в сети появились фотографии военных учений с преодоления водных преград бойцами 93-й бригады "Холодный яр".

Также в авпреле этого года на Ровенском военном полигоне прошли зрелищные артиллерийские учения с боевой стрельбой.