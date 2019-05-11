Видео дня: "холоднояровцы" показали эффектные кадры взрывов, вспышек и марша танков на рассвете

Военнослужащие танкового батальона 93 ОМБр "Холодный Яр" показали эффектные кадры с тренировки на полигоне.\r\nВидео было опубликовано на официальной странице батальона в социальной сети Facebook.\r\n"Вот так весело и с задоринкой у нас происходят тренировки танкистов 93 бригады Холодный Яр. Кроме взрывов и вспышек на видео вы увидите марш танков, который проходит на рассвете на фоне живописных весенних пейзажей. Наслаждайтесь", - говорится в подписи к видео.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, бойцы 93-й ОМБр ранее уже публиковали эффектное видео ночной стрельбы артиллерии.\r\nКроме того, бойцы 93-ей отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады "Холодный Яр", которая находится в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, показали своих котов и кошек, которые ежедневно находятся с ними в зоне боевых действий.\r\nА в ноябре 2018 года в сети появились фотографии военных учений с преодоления водных преград бойцами 93-й бригады "Холодный яр". \r\nТакже в авпреле этого года на Ровенском военном полигоне прошли зрелищные артиллерийские учения с боевой стрельбой.