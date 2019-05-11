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11 мая 2019, суббота, 17:25 773
Силовые структуры 2019-07-15T04:07:46+03:00
Українські Новини
Видео дня: "холоднояровцы" показали эффектные кадры взрывов, вспышек и марша танков на рассвете

Видео дня: "холоднояровцы" показали эффектные кадры взрывов, вспышек и марша танков на рассвете

Военнослужащие танкового батальона 93 ОМБр "Холодный Яр" показали эффектные кадры с тренировки на полигоне.

Видео было опубликовано на официальной странице батальона в социальной сети Facebook.

"Вот так весело и с задоринкой у нас происходят тренировки танкистов 93 бригады Холодный Яр. Кроме взрывов и вспышек на видео вы увидите марш танков, который проходит на рассвете на фоне живописных весенних пейзажей. Наслаждайтесь", - говорится в подписи к видео.

Как сообщали Українські Новини, бойцы 93-й ОМБр ранее уже публиковали эффектное видео ночной стрельбы артиллерии.

Кроме того, бойцы 93-ей отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады "Холодный Яр", которая находится в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, показали своих котов и кошек, которые ежедневно находятся с ними в зоне боевых действий.

А в ноябре 2018 года в сети появились фотографии военных учений с преодоления водных преград бойцами 93-й бригады "Холодный яр". 

Также в авпреле этого года на Ровенском военном полигоне прошли зрелищные артиллерийские учения с боевой стрельбой. 

Больше новостей о: Военные учения Видео дня 93-й ОМБр Холодный яр

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