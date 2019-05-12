підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
12 травня 2019, неділя, 15:07 19
Силові структури 2019-05-12T16:15:01+03:00
Українські Новини
Служба зовнішньої розвідки вперше відкрила доступ до документів про смерть Петлюри

Служба зовнішньої розвідки вперше відкрила доступ до документів про смерть Петлюри

Справа УНР. Фото: СЗРУ
Справа УНР. Фото: СЗРУ

Служба зовнішньої розвідки України з нагоди 100-річчя заснування Української Народної Республіки вперше відкрила доступ до документів про смерть одного з лідерів національної революції 1917-1921 років та засновників УНР Симона Петлюри. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СЗРУ.

Так, повідомляється, що документи іноземного і контррозвідувального відділів державного політичного управління УРСР 1919-1936 рр. взяті з архівних справ, що знаходяться на зберіганні в Галузевому державному архіві СЗРУ, досі були малодоступні для широкої громадськості.

"Ексклюзивні матеріали містять майже 350 документів, які відкривають нові сторінки української національно-визвольної боротьби: оригінали та копії документів УНР, дипломатичні папери, накази, резолюції, звернення, постанови, листи, фотографії та багато іншого", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в матеріалах можна знайти документи нормативно-правової діяльності УНР, дипломатичних зусиль уряду УНР на міжнародній арені і матеріали про тодішніх лідерів українських державних утворень.

"Також вони висвітлюють діяльність еміграційного уряду УНР, листування керівництва Республіки та заходи з відновлення козацтва в Україні, стан та діяльність Воєнної організації і утворених військових формувань, фінансові документи. Особливо цікаві матеріали, що стосуються вбивства Симона Петлюри", - зазначили в СЗРУ.

Також повідомляється, що в справі відродження історичної правди Служба зовнішньої розвідки України і надалі буде оприлюднювати досі невідомі документи, що стосуються багатогранної боротьби українського народу за незалежність.

Як повідомляли Українські Новини, до сторіччя Акту злуки УНР і ЗУНР випустили пам'ятну монету.

Раніше, за даними ЗМІ, в Києві відкрили барельєф Симону Петлюрі.

Більше новин про: УНР Симон Петлюра служба зовнішньої розвідки

Архів
Новини
Невідомі "замінували" аеропорт Одеса 16:10
У Дніпропетровській облраді закликають місцеві ради вимагати від Ради призначити дату інавгурації Зеленського 15:50
Instagram заблокує хештеги, через які поширюють "антинаукові дані" про вакцини 15:28
Служба зовнішньої розвідки вперше відкрила доступ до документів про смерть Петлюри 15:07
Реконструкція Нотр-Даму: на даху собору пропонують розмістити фруктовий сад і город 14:46
більше новин
Новинський привітав українок з православним жіночим святом 13:28
Порошенко відповів Зеленському, як йому складно передавати владу: Україна - не номер в єгипетському готелі 20:45
Суд відмовився забороняти Парубію підписувати закон про мову 12:22
Вночі спалили автомобіль головного редактора ТВі Володимира Єгорова 10:52
Політики використовують купівлю ДТЕК двох обленрего в політичних цілях, - Корольчук 13:23
більше новин
Суд відмовився забороняти Парубію підписувати закон про мову 12:22
Зливові атмосферні фронти відступлять, але повернуться з Заходу: прогноз погоди на тиждень 13:30 Карта
Зеленський обговорив з послом Китаю розвиток відносин між країнами 15:07
Почесне консульство України в Кальярі. Фото: facebook.сом/ukr.embassy.italy
Україна відкрила консульство на Сардинії 18:22
Пам'ятник засновникам Києва. Фото: facebook.сом/kievtypical
З пам'ятника засновникам Києва відбили шматок міді 19:41
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok