Служба зовнішньої розвідки вперше відкрила доступ до документів про смерть Петлюри

Служба зовнішньої розвідки України з нагоди 100-річчя заснування Української Народної Республіки вперше відкрила доступ до документів про смерть одного з лідерів національної революції 1917-1921 років та засновників УНР Симона Петлюри. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СЗРУ.

Так, повідомляється, що документи іноземного і контррозвідувального відділів державного політичного управління УРСР 1919-1936 рр. взяті з архівних справ, що знаходяться на зберіганні в Галузевому державному архіві СЗРУ, досі були малодоступні для широкої громадськості.

"Ексклюзивні матеріали містять майже 350 документів, які відкривають нові сторінки української національно-визвольної боротьби: оригінали та копії документів УНР, дипломатичні папери, накази, резолюції, звернення, постанови, листи, фотографії та багато іншого", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в матеріалах можна знайти документи нормативно-правової діяльності УНР, дипломатичних зусиль уряду УНР на міжнародній арені і матеріали про тодішніх лідерів українських державних утворень.

"Також вони висвітлюють діяльність еміграційного уряду УНР, листування керівництва Республіки та заходи з відновлення козацтва в Україні, стан та діяльність Воєнної організації і утворених військових формувань, фінансові документи. Особливо цікаві матеріали, що стосуються вбивства Симона Петлюри", - зазначили в СЗРУ.

Також повідомляється, що в справі відродження історичної правди Служба зовнішньої розвідки України і надалі буде оприлюднювати досі невідомі документи, що стосуються багатогранної боротьби українського народу за незалежність.

Як повідомляли Українські Новини, до сторіччя Акту злуки УНР і ЗУНР випустили пам'ятну монету.

Раніше, за даними ЗМІ, в Києві відкрили барельєф Симону Петлюрі.