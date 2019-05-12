Порошенко хоче звільнити 2 уповноважених АМКУ, які голосували проти Ахметова, - експерт Зеленського

Член команди новообраного Президента Володимира Зеленського з енергетики Андрій Герус вважає, що Порошенко хоче звільнити 2 уповноважених АМКУ, які голосували проти Ахметова. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ці дні Порошенко використовує не тільки для того, що роздати ордени лояльним людям чи призначити юристів Рошену суддями Верховного суду. За моєю інформацією, Порошенко у ці свої останні дні на посаді Президента планує видати укази про звільнення двох державних уповноважених Антимонопольного Комітету Украіни: Світлани Панаіотіді та Агіі Загребельськоі. Одній із них вже була пред’явлена вимога написати Заяву за власним бажанням. Це єдині двоє державних уповноважених із АМКУ, які відмовилися визнавати немонополістом компанію ДТЕК Р.Ахметова. Також вони єдині, хто проголосували проти дозволу на покупку цією компанією ще двох обленерго. Ці ж двоє держуповноважених займали принципову позицію і по деяких інших питаннях. Розрахунок простий - вичистити із Антимонопольного людей, які займають незалежну та принципову позицію. А призначення нових держ уповноважених - це трьох-ходова процедура. Згідно закону призначення відбувається Указом Президента, але за пропозицією Голови АМКУ та за поданням прем`єр-міністра. Таким чином, задумка тих, хто пограв вибори, - створити максимально лояльний до монополістів регулятор і максимально ускладнити зміну цього регулятора - а отже, послабити новообраного президента Зеленського. Такі можливі дії Порошенка очевидно вигідні Ахметову, який розглядає можливість покупки ще 5 обленерго. А це можливо, тільки з дозволу АМКУ.", - заявив Герус.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Терентьєв заявив, що ДТЕК придбав тільки електричні мережі в Київській та Одеській областях, отже монополізації ринку немає.

Також Керівник відділу інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін заявив, що рішення АМКУ надати компанії ДТЕК дозвіл на концентрацію "Київобленерго" і "Одесаобленерго" є обгрунтованим.