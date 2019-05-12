Чоловік загинув і жінка госпіталізована від удару блискавки у Львівській області

Поршенко роздав держнагороди своєму секретарю, прес-секретарю, райтеру, начальнику резиденції і ще 9 співробітникам АПУ 14:30

Порошенко відповів Зеленському, як йому складно передавати владу: Україна - не номер в єгипетському готелі 20:45