підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • Чоловік загинув і жінка госпіталізована від удару блискавки у Львівській області
12 травня 2019, неділя, 12:52 22
Події 2019-05-12T12:55:31+03:00
Українські Новини
Чоловік загинув і жінка госпіталізована від удару блискавки у Львівській області

Чоловік загинув і жінка госпіталізована від удару блискавки у Львівській області

66-річний чоловік загинув, а його 70-річна жінка госпіталізована від удару блискавки 11 травня в місті Сокаль (Львівська область). Про це йдеться в повідомленні департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

Інцидент стався на дачній ділянці.

Жінка перебуває у важкому стані в реанімаційному відділенні Сокальської центральної районної лікарні.

Як повідомляли Українські Новини, поліцейський госпіталізований із-за нападу собаки у Львові.

Більше новин про: удар блискавки

Архів
Новини
Новинський привітав українок з православним жіночим святом 13:28
У Донецькій області вилучили велику партію кодеїнових наркотиків 13:11
Чоловік загинув і жінка госпіталізована від удару блискавки у Львівській області 12:52
Бойовики зосереджують танки, гармати і ЗРК у лінії розмежування 12:38
Пакт про боротьбу з пластиковим сміттям підписали 187 країн 12:04
більше новин
Поршенко роздав держнагороди своєму секретарю, прес-секретарю, райтеру, начальнику резиденції і ще 9 співробітникам АПУ 14:30
Порошенко відповів Зеленському, як йому складно передавати владу: Україна - не номер в єгипетському готелі 20:45
Суд відмовився забороняти Парубію підписувати закон про мову 12:22
"Опозиційний блок" заявив, що провів урочисті акції до Дня перемоги всією Україною 13:33
Вночі спалили автомобіль головного редактора ТВі Володимира Єгорова 10:52
більше новин
Поршенко роздав держнагороди своєму секретарю, прес-секретарю, райтеру, начальнику резиденції і ще 9 співробітникам АПУ 14:30
Суд відмовився забороняти Парубію підписувати закон про мову 12:22
Зливові атмосферні фронти відступлять, але повернуться з Заходу: прогноз погоди на тиждень 13:30 Карта
Зеленський обговорив з послом Китаю розвиток відносин між країнами 15:07
В'ятрович назвав обіцянку Кернеса щодо повернення проспекту Жукова незаконною і пригрозив йому в'язницею 14:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok