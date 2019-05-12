Чоловік загинув і жінка госпіталізована від удару блискавки у Львівській області

66-річний чоловік загинув, а його 70-річна жінка госпіталізована від удару блискавки 11 травня в місті Сокаль (Львівська область). Про це йдеться в повідомленні департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.\r\nІнцидент стався на дачній ділянці.\r\nЖінка перебуває у важкому стані в реанімаційному відділенні Сокальської центральної районної лікарні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліцейський госпіталізований із-за нападу собаки у Львові.