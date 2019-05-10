Полицейский госпитализирован из-за нападения собаки во Львове

Полицейский госпитализирован из-за нападения собаки 10 мая около 8:00 на ул. Папоротная во Львове. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.

"Во Львове на ул. Папоротная во время проведения обыска подозрительного лица, собака набросилась на старшего сержанта полиции", - написал он.

Для обезвреживания собаки полицейский использовал табельное оружие.

С полученными от укусов травмами он госпитализирован в хирургическое отделение Львовской городской клинической больницы N 8.

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