На початку травня на заправках ціни на бензин і дизпаливо зросли

З 2 по 11 травня роздрібні ціни на бензин А-92 і А-95 підвищилися на 0,17% до 29,02-30,14 гривень за літр.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

Роздрібні ціни на бензин А-92 підвищилися на 0,17% з 28,97 до 29,02 гривень за літр.

Роздрібні ціни на бензин А-95 підвищилися на 0,17% з 30,09 до 30,14 гривень за літр.

З початку 2019 року роздрібні ціни на бензин А-76/80 збереглися на 25,45 гривень/літр, на А-92 - зросли на 3,72% з 27,98 гривень/літр, на А-95 підвищилися на 3,61% до 29,09 гривень/літр.

Роздрібні ціни на бензин 2-11 травня, гривень / літр:

Назва продукту Середня ціна на 11 травня Середня ціна на 2 травня 11 травня в % до 2 мая А-76/80 — — — А-92 29,02 28,97 100,17 А-95 30,14 30,09

Водночас роздрібні ціни на дизпаливо підвищилися на 0,17% з 29,62 до 29,67 гривень за літр.

З початку 2019 року роздрібні ціни на дизпаливо підвищилися на 2,59% з 28,92 гривень/літр.

Роздрібні ціни на дизпаливо 2-11 травня, гривень / літр:

Назва продукту Середня ціна на 11травня Середня ціна на 2 травня 11 травня в % до 2 мая ДТ 29,67 29,62 100,17

Як повідомляли Українські Новини, "Консалтингова група А-95" прогнозує зростання цін на дизельне паливо та скраплений газ з 1 червня.

Тим часом автогаз дорожчає 11-ий тиждень поспіль