На початку травня на заправках ціни на бензин і дизпаливо зросли

З 2 по 11 травня роздрібні ціни на бензин А-92 і А-95 підвищилися на 0,17% до 29,02-30,14 гривень за літр.\r\nПро це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.\r\nРоздрібні ціни на бензин А-92 підвищилися на 0,17% з 28,97 до 29,02 гривень за літр.\r\nРоздрібні ціни на бензин А-95 підвищилися на 0,17% з 30,09 до 30,14 гривень за літр.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на бензин А-76\/80 збереглися на 25,45 гривень\/літр, на А-92 - зросли на 3,72% з 27,98 гривень\/літр, на А-95 підвищилися на 3,61% до 29,09 гривень\/літр.\r\nРоздрібні ціни на бензин 2-11 травня, гривень \/ літр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазва продукту\r\nСередня ціна на 11 травня\r\nСередня ціна на 2 травня\r\n11 травня в % до 2 мая\r\n\r\n\r\nА-76\/80\r\n—\r\n—\r\n—\r\n\r\n\r\nА-92\r\n29,02\r\n28,97\r\n100,17\r\n\r\n\r\nА-95\r\n30,14\r\n30,09\r\n\r\n\r\n\r\nВодночас роздрібні ціни на дизпаливо підвищилися на 0,17% з 29,62 до 29,67 гривень за літр.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на дизпаливо підвищилися на 2,59% з 28,92 гривень\/літр.\r\nРоздрібні ціни на дизпаливо 2-11 травня, гривень \/ літр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазва продукту\r\nСередня ціна на 11травня\r\nСередня ціна на 2 травня\r\n11 травня в % до 2 мая\r\n\r\n\r\nДТ\r\n29,67\r\n29,62\r\n100,17\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Консалтингова група А-95" прогнозує зростання цін на дизельне паливо та скраплений газ з 1 червня.\r\nТим часом автогаз дорожчає 11-ий тиждень поспіль