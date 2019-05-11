Фото дня: під посольством РФ "поховали" злочини терористів на Донбасі

У суботу, 11 травня, під посольством Росії в Києві, де раніше виклали слова "ИхТамНет" картонними трунами "Вантаж 200", відбулася акція "Ніякої амністії кремлівським злочинцям".

Кілька десятків активістів вимагали посилити відповідальність за вчинені на окупованих територіях злочинів, пише "Радіо Свобода".

В акції взяли участь колишні полонені і родичі ув'язнених Кремля, правозахисники, волонтери добровольці.

Під час акції присутнім біля посольства розповіли історії українських військовополонених і заручників Кремля. Після закінчення акції активісти поховали в "могилі" біля посольства РФ іграшковий автобус, літаки Іл-76 і МН17 та інші символи, що символізують злочини, скоєні терористами в Донбасі.

Акція біля посольства РФ у Києві. Фото: "Радіо Свобода"

Як повідомляли Українські Новини, 49 людей загинули 14 червня внаслідок падіння збитого терористами військово-транспортного літака ІЛ-76 Збройних сил над аеропортом у Луганську.

ЄС знову закликав Росію взяти відповідальність за крах МН17 на Донбасі.