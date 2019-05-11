Фото дня: під посольством РФ "поховали" злочини терористів на Донбасі

У суботу, 11 травня, під посольством Росії в Києві, де раніше виклали слова "ИхТамНет" картонними трунами "Вантаж 200", відбулася акція "Ніякої амністії кремлівським злочинцям".\r\nКілька десятків активістів вимагали посилити відповідальність за вчинені на окупованих територіях злочинів, пише "Радіо Свобода".\r\nВ акції взяли участь колишні полонені і родичі ув'язнених Кремля, правозахисники, волонтери добровольці.\r\nПід час акції присутнім біля посольства розповіли історії українських військовополонених і заручників Кремля. Після закінчення акції активісти поховали в "могилі" біля посольства РФ іграшковий автобус, літаки Іл-76 і МН17 та інші символи, що символізують злочини, скоєні терористами в Донбасі.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nАкція біля посольства РФ у Києві. Фото: "Радіо Свобода"\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 49 людей загинули 14 червня внаслідок падіння збитого терористами військово-транспортного літака ІЛ-76 Збройних сил над аеропортом у Луганську.\r\nЄС знову закликав Росію взяти відповідальність за крах МН17 на Донбасі.