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11 травня 2019, субота, 17:01 23
Події 2019-07-15T04:07:47+03:00
Українські Новини
Невідомий повідомив про мінування 5 готелів у Львові від імені американського поета

Невідомий повідомив про мінування 5 готелів у Львові від імені американського поета

Невідомий 11 травня повідомив про мінування 5 готелів у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Відповідна інформація надійшла в поліцію на електронну пошту.

Готелі знаходяться на вул. Городоцькій, Тершаковців, Яна Матейка, Князя Святослава і на пр. Чорновола.

На місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.

Чоловік, який повідомив про мінування підписався "Уїст Оден".

Уїст Х'ю Оден - видатний англо-американський поет.

Одена називають одним з найбільших поетів XX століття, він писав у жанрі інтелектуальної лірики, звертаючись як до соціально-радикальної, так і до філософсько-релігійної проблематики.

Помер у 1973 році.

Як повідомляли Українські Новини, на Львівщині школяр повідомив про мінування школи в день контрольної і знищив телефон.

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