Невідомий повідомив про мінування 5 готелів у Львові від імені американського поета

Невідомий 11 травня повідомив про мінування 5 готелів у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.\r\nВідповідна інформація надійшла в поліцію на електронну пошту.\r\nГотелі знаходяться на вул. Городоцькій, Тершаковців, Яна Матейка, Князя Святослава і на пр. Чорновола.\r\nНа місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.\r\nЧоловік, який повідомив про мінування підписався "Уїст Оден".\r\nУїст Х'ю Оден - видатний англо-американський поет.\r\nОдена називають одним з найбільших поетів XX століття, він писав у жанрі інтелектуальної лірики, звертаючись як до соціально-радикальної, так і до філософсько-релігійної проблематики.\r\nПомер у 1973 році.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Львівщині школяр повідомив про мінування школи в день контрольної і знищив телефон.