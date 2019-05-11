Порошенко підписав протокол допиту у справах Майдану, який не підписував 2,5 року

Президент Петро Порошенко підписав протокол допиту зі справ про злочини проти євромайданівців, який не підписував з листопада 2016 року.

Про це Українським Новинам повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"Так, підписав. Вчора", - повідомив він.

За його словами, також 10 травня відбувся додатковий допит Порошенка у справах Майдану.

Він зазначив, що слідчі дії відбулися в Адміністрації Президента.

18 листопада 2016 року Генеральна прокуратура допитала Порошенка у справі про злочини проти активістів Євромайдану.

З того часу він не підписував протокол допиту.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенка повторно допитали щодо справи Євромайдану. Раніше Порошенко не прийшов на допит до ГПУ.

Його викликали на допит до ГПУ на 7 травня.