Порошенко підписав протокол допиту у справах Майдану, який не підписував 2,5 року

Президент Петро Порошенко підписав протокол допиту зі справ про злочини проти євромайданівців, який не підписував з листопада 2016 року.\r\nПро це Українським Новинам повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.\r\n"Так, підписав. Вчора", - повідомив він.\r\nЗа його словами, також 10 травня відбувся додатковий допит Порошенка у справах Майдану.\r\nВін зазначив, що слідчі дії відбулися в Адміністрації Президента.\r\n18 листопада 2016 року Генеральна прокуратура допитала Порошенка у справі про злочини проти активістів Євромайдану.\r\nЗ того часу він не підписував протокол допиту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенка повторно допитали щодо справи Євромайдану. Раніше Порошенко не прийшов на допит до ГПУ.\r\nЙого викликали на допит до ГПУ на 7 травня.