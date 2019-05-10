Порошенко повторно допросили по делу Евромайдана

Сегодня, 10 мая, прошел допрос Президента Петра Порошенко по делу расстрелов на Майдане. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Так, Горбатюк сообщил, что договоренность о допросе была принята накануне.

"Как мне сообщили, следователи уже допрашивают. Возможно, уже и закончили допрашивать президента", — рассказал Горбатюк.

Горбатюк уточнил, что следователи впервые допросили Порошенко еще в ноябре 2016 года, однако Президент не подписал протокол, отметив, что имеет другую встречу и подпишет на следующий день.

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Президент Петр Порошенко повторно дал показания по делу о преступлениях против участников "Революции достоинства" на Майдане в 2014 году.

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Порошенко выразил надежду, что его ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия.

Он также отметил важность этого дела для украинского общества.

Как сообщали Українські Новини, появилось видео, как Порошенко помогает выносить раненых во время расстрелов Евромайдана.

Тем временем, миссия ООН призывает Украину выделить больше денег для расследования преступлений против Евромайдана.