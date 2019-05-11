Поки долар падає, євро дорожчає: курс валют в суботу

У суботу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 10 травня на 1,57 коп. до 26,4990 UAH\/USD, курс купівлі - на 2,95 коп. до 26,1477 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 0,46 коп. до 29,2465 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 0,33 коп. до 29,7810 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,1477\r\n26,4990\r\n29,2465\r\n29,7810\r\n3,61\r\n4,15\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,2600\r\n27,0000\r\n29,4900\r\n30,1000\r\n3,90\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,8000\r\n26,3000\r\n29,0000\r\n29,6000\r\n2,50\r\n4,02\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ продовжує зміцнювати гривню.\r\nТим часом у квітні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 1,0%, у той час як у березні інфляція сповільнилася.