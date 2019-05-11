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11 травня 2019, субота, 11:04 17
Фінанси 2019-05-11T12:30:03+03:00
Українські Новини
Поки долар падає, євро дорожчає: курс валют в суботу

Поки долар падає, євро дорожчає: курс валют в суботу

Долари.
Долари.

У суботу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 10 травня на 1,57 коп. до 26,4990 UAH/USD, курс купівлі - на 2,95 коп. до 26,1477 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 0,46 коп. до 29,2465 UAH/EUR, курс продажу знизився на 0,33 коп. до 29,7810 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,1477 26,4990 29,2465 29,7810 3,61 4,15
Максимальний 26,2600 27,0000 29,4900 30,1000 3,90 5,00
Мінімальний 25,8000 26,3000 29,0000 29,6000 2,50 4,02

Як повідомляли Українські Новини, НБУ продовжує зміцнювати гривню.

Тим часом у квітні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 1,0%, у той час як у березні інфляція сповільнилася.

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