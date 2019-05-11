Київ скасував передачу РНБО земельної ділянки для житлового комплексу на вулиці Щусєва

Київська міська рада скасувала передачу в постійне користування апарату Ради національної безпеки і оборони земельної ділянки 1,62 га на вулиці Щусєва в Шевченківському районі для будівництва багатоквартирних житлових будинків.

Про це йдеться в розпорядженні Київради №809 від 8 травня, передають Українські Новини.

Згідно з ним, нецільове використання ділянки стало причиною скасування рішення.

Київрада вирішила віднести ділянку до запасу житлової та громадської забудови.

В жовтні 2009 року Київрада передала в постійне користування апарату РНБО земельну ділянку 1,62 га на вулиці Щусєва в Шевченківському районі для будівництва багатоквартирних житлових будинків.

Як повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківську та Кременчузі виділили земельні ділянки під будівництво житла для військовослужбовців СБУ. Також прокуратура розслідує виділення Держслужбою геодезії земділянок учасникам АТО на кладовищі.

Крім того, в Україні можуть заборонити відчужувати отримані безкоштовно земельні ділянки.